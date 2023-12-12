مقدمة النشرة المسائية 12-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-12-2023

تأجيل التسريح يعمل على تسريحه من مجلس النواب الى الحكومة في قرارات عبرت قناتي الضاحية وميرنا الشالوحي/ وتوضأت في عين التينة/ ودخلت مطهرها من جنيف حيث ينزح الرئيس نجيب ميقاتي لثلاثة ايام معالجا ملف النازحين العصي على الحلول// ولدى عودة ميقاتي فإنه سيرأس الجمعة جلسة مجلس الوزراء التي سحبت الحمل عن مجلس النواب وتطوعت في الجيش/ فالمخارج التي صيغت في الساعات الاخيرة أفضت الى تسوية تقوم على الحل الرضائي/ يطرح ميقاتي اقتراح تأجيل التسريح لستة اشهر, يحضر حزب الله ولا يصوت, يتثاءب وزير الدفاع جبران باسيل الملقب بموريس سليم, يتقدم التيار بطعن الى شورى الدولة.. ترتئي الشورى ان البلاد في منطقة الخطر ولا تحتمل الفراغ على رأس قيادة الجيش/ ومن الاحتمالات المتوقعة أن كلا من شورى الدولة والمجلس الدستوري سوف يأخذ وقته في الدرس والمراجعات وقراءة القوانين والاستئناس.. عندذاك نكون قد قطعنا مهلة الستة اشهر الواردة في التمديد لقائد الجيش.. ولم نكلف خاطركم// وتعويضا عن الخسارات للتيار فقد اعطى باسيل نفسه اليوم حق النقض الفيتو على شخص العماد عون/ فاتهمه بالخيانة وقلة الوفاء وتسيير خط 17 تشرين وتنفيذ سياسة الغرب والتعدي على صلاحيات وزير الدفاع/ معتبرا ان التمديد هو حالة شاذة واهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق،/ متهما القوات اللبنانية بالضغط عليها من احد السفراء للسير بالتمديد// ومن سفوح جنيف ابرق ميقاتي معجلا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/ وتم اعداد جدول اعمال الجلسة الشاهقة باربعة وعشرين بندا في طليعتها النزوح السوري/ اما تأجيل التسريح فيطرح من خارج جدول الاعمال/ وقبل شروق شمس الجمعة كانت القوات اللبنانية ترشق ميقاتي بحجر التمديد وتأخذ عليه انه سيفعل ذلك لقطع الطريق على هذا التمديد، فيما اعلن مكتب رئيس الحكومة ان عضو كتلة نواب القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من ميقاتي تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت// وعلى هذا الصراع الآخذ بالتمدد حتى يوم الجمعة، فإن المتفرج السعيد هو الرئيس نبيه بري الذي عبأ غلة مجلس النواب بالمشاريع على نية اقتراح التمديد لقائد الجيش، واستدعى القوات كشهود على الجلسة بالصوت والصورة.. لكنه في النهاية رمى الكرة في ملعب الحكومة.

وفي كرة النار الاسرائيلية الاوسع فقد تمددت أهداف اسرائيل إلى الضفة الغربية خصوصا مع ما يجري في مخيم جنين من حصار واعتداءات واعتقالات واغتيالات/ وبنيامين نتنياهو الغارق في مستنقع غزة/ أضاف الضفة ومخيماتها إلى بنك الأهداف/ وأعلن جهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية/ وقال خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إن الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية/ أن حماس تريد تدميرنا الآن وبشكل فوري والسلطة تريد تدميرنا على مراحل/ وتقاطع مع موقفه هذا، اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان بوصفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بثعبان البحر/ وقال إن الخيار الوحيد هو إعادة العجلة إلى الوراء/./ والمقصود بكلام ليبرمان إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل اتفاق أوسلو وتسوية هذا الاتفاق بالتراب تماما كما تفعل قوات الاحتلال في قطاع غزة/ وهو ما دفع بأمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية الى القول لنتانياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح/ ومن ضمن الإنجازات التي حققها نتنياهو في خياله/ أنه أعاد إحياء فكرة الإدارة المدنية واستنسخ التجربة الفاشلة في جنوب لبنان إبان الاحتلال ليطبقها في قطاع غزة بعد القضاء على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في القطاع/ وهو بعد دخول الحرب شهرها الثالث لم يستطع تجاوز خواصر غزة الرخوة/ وإن توغل في بعض محاورها إلا أنه لم يتمكن من السيطرة عليها والبقاء فيها بفعل المقاومة الشرسة التي أدخلت الألغام في الخدمة الفعلية/ وكرست معادلة التاندوم والياسين من أمامكم والألغام من ورائكم/ وإلى الموت المفر/./ وأبعد من القطاع رفع المسؤولون الإسرائيليون مستوى التحذير باتجاه الشمال/ ونقلت صحيفة معاريف عنهم/ إصدار الأوامر إلى حزب الله لسحب قواته من الحدود اللبنانية لمنع الحرب/ وفي الواقع أن الاحتلال الذي يعجز عن استهداف المقاومة/ يرمي المدنيين اللبنانيين كما في غزة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا/ وفي تقرير لواشنطن بوست كشف أن تحليل شظايا قذائف هجوم إسرائيلي على مدنيين في جنوب لبنان أظهر أن الطلقات أميركية الصنع/./