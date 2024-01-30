الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-01-2024

2024-01-30 | 14:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 30-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-01-2024

بعد اجتماعهم الاسبوع الماضي للتنسيق في خريطة طريق الملف الرئاسي، حرص سفراء دول اللجنة الخماسية على ان يكون لقاؤهم مع رئيس مجلس النواب تأكيدا عن وحدة موقفهم وجوابا على كل الكلام السابق عن خلافات في مقارباتهم حول الرئاسة اللبنانية.
الجديد تكشف محضر اللقاء وفيه كان الرئيس بري مرتاحا وايجابيا على حد ما نقلت مصادر دبلوماسية للجديد.
الشوكولا كانت الضيافة. والرئيس بري استمع الى اهم النقاط التي شدد عليها السفراء.
اولا وحدة الموقف 
ثانيا لا دخول في الاسماء
ثالثا، اعتبار الرئاسة ملفا طارئا وعاجلا ووجوب انتخاب الرئيس بغض النظر  عما يحصل على الحدود اللبنانية او في حرب غزة او في الاقليم وبالتالي تأكيد وجوب فصل الرئاسة عن الحدود. 
رابعا، تأكيد  ألا مشكلة في الآلية الدستورية  لانتخاب الرئيس، والدليل على ذلك هو اجتماع مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش. وبالتالي إن الازمة هي سياسية وليست دستورية.
خامسا، التوصل الى البحث في خيار ثالث للرئاسة بعدما أوصلت جلسة 14 حزيران الى جمود سياسي في البلد
سادسا، القيام بالمقتضى من مشاورات يختارها الرئيس بري اكانت ثنائية او ثلاثية وليس حوارا على طاولة مستديرة على ان تدعمها الخماسية لحصول الانتخاب
سابعا، تعبير السفراء عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة، اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة، او احد الموفدين منها.
المصادر الدبلوماسية المطلعة على الاجتماع تحدثت للجديد عن ايجابية اللقاء وارتياح الرئيس بري وتجاوبه مع هذه الطروحات وتكراره ان انتخاب الرئيس امر عاجل بغض النظر عن التطورات الامنية لان لبنان لا يحتمل الفراغ.
مصادر مقربة من عين التينة رأت ان ايجابية اللقاء يفترض ان تظهر في الايام المقبلة مع امكانية ان يعود الرئيس بري الى تحريك الملف الرئاسي. فهل يبادر بري قريبا ؟  
وبعيدا عن هذا اللقاء، وردا على الكلام عن امكانية انعقاد اللجنة الخماسية على مستوى وزاري في بيروت ، تؤكد معلومات الجديد ان من يمثل الدول الخمس في لبنان هم السفراء وبالتالي لا اجتماع للخماسية على مستوى وزاري في بيروت بل في الرياض، واضافت المعلومات  الا اتفاق بين الدول الخمس على ايقاف مهمة الموفد جان ايف لودريان الذي سيزور لبنان حتما بعد اجتماع اللجنة المقبل.
مقدمة النشرة المسائية 30-01-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

سمير جعجع

جبران باسيل

سامي الجميل

البطريرك الراعي

بكركي

سليم الصايغ

أنطوان حبشي

نيكولا صحناوي

نشرة اخبار الجديد اليوم

نشرة اخبار الجديد

نشرة اخبار الجديد المسائية

نشره اخبار الجديد هذا المساء

نشرة اخبار الجديد كاملة

نشرة اخبار الجديد اليوم مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم بث مباشر

نشرة اخبار الجديد اليوم كاملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024
Play
2024-01-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024

2024-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2024
Play
2024-01-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2024

2024-01-28

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024
Play
2024-01-27
Play

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

2024-01-27

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-01-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024