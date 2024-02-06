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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-02-2024

2024-02-06 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 06-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-02-2024

حفارة النفط التي لم تسترزق في لبنان مدت خراطيمها الدبلوماسية على عمق البلوك اللبناني ومساحته الحربية جنوبا/ وانهمرت الوفود منقبة عن شريط أمان لإسرائيل لتمكين المستوطنين النازحين من العودة الى اراضي الجليل/ ولم يكن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه آخر العنقود في رحلة الهبوط على المدرج اللبناني، بدأت اوروبيا وفرنسيا وبريطانيا واميركيا، وغدا تستكمل عربيا مع وصول وزير خارجية مصر سامح شكري الى بيروت/ وبفارق أن طروحات مصر مغايرة  لزيارات الاستقصاء الغربية، لكن العالم كله بدا شغوفا ببقعة لبنان الجنوبية ومسارها الحربي وامكان فصلها عن نيران غزة وتطبيق القرار الدولي 1701، وهذا المطلب كرره وزير خارجية فرنسا اليوم، حيث يبدي الاوروبيون اهتماما بتطبيق القرار وتحديدا الجزء المتعلق بنشر الجيش في جنوب الليطاني ضمن عديد يصل الى خمسة عشر الف جندي/ لكن لبنان الرسمي اكد للموفدين انه يتعتذر لوجسيتيا وعدديا نشر هذا الصف من العسكر، وهو ما دفع بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القول بعد لقائه نظيره الفرنسي: بدنا جيش تاني/ ووفق معلومات الجديد فقد أبلغت فرنسا المسؤولين اللبنانيين بانها على استعداد للمساعدة عتادا وتدريبا وتقديم الدعم اللوجستي والمالي عند انتشار الجيش على الحدود الجنوبية/ وستكون العجلة العسكرية هي الهدف التالي للموفدين، بحيث بات انتشار الجيش اولوية طارئة، لكنها تصطدم بالواقعية اللبنانية وقدرة المؤسسة العسكرية على توفير هذا المطلب، فيما جنودها وضباطها مصابون بالحالة اللبنانية الواقعة تحت الاصفار الاقتصادية والمالية/ اما الحالة السياسية فإن ارقامها لم تتقدم ولا حتى على الرقم الخماسي، وذلك بوجود مكونات متباعدة وقوى سياسية كل له حساباته حتى ضمن الاحلاف واصحاب التفاهمات السابقة/ واليوم تمر الذكرى التاسعة عشرة على تفاهم مارمخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله/ والتفاهم الذي وقع بعد تسونامي الجنرال/ رسا بعد كل هذه السنوات على جهنم عون وسدود جبران/ وتستمر السدود وزاريا بحيث تعطل مجرى الحكومة المقبلة الخميس على بحث ملف رئاسة الاركان/ وقالت معلومات الجديد إن الملف بات جاهزا / لذلك أصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند الرئيس ميقاتي/ ومن خارج الجدول اللبناني وفي خارج لبنان، انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسا لثلاث سنوات خلفا للاميركية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يرأس هذه المحكمة بعد وزير خارجية الجزائر الاسبق محمد بجاوي/ خبر على توقيت دولي اقليمي عربي مستعجل حيث ينتظر من المحكمة اصدار قرارات تتصل بحرب الابادة في غزة/ وعلى هذه الحرب وهدنتها اعلنت قطر قبل قليل انها تسلمت رد حماس وهو يحمل الايجابيات
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2024

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