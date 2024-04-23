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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

2024-04-23 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

عبرت الخماسية من فوق الاجواء الاقليمية للحوار فزارت عين التينة وأودعت الرئيس نبيه بري خلاصاتها ومقاديرها التي لا تنتج رؤساء او كراسي تشاور . وخفض السفير المصري علاء موسى من المهام الكبيرة للخماسية قائلا إن عنوان حراكها هو التسهيل بين الأطراف لتقريب وجهات النظر والرد على استفساراتها، واعدا  بالمزيد من التشاور في الأيام المقبلة مع الكتل النيابية . ومن هذا الوعد يتضح ان حواصل الخماسية لم تبلغ العتبة الانتخابية، وليس لديها ما تبلوره في شأن الدعوة الى التشاور المرفوضة شكلا من اطراف النزاع حتى الساعة. وبعد الاجتماع لم تظهر على رئيس المجلس علامات الاقتناع بالوصول الى حلول،  وهو فور انتهاء اللقاء آثر البدء بوضع آليات تعبيد طرقات الجنوب التي , ومع خطرها , تبدو اكثر سهولة  من تعبيد الطريق الى بعبدا ، ففتح مع وزير الاشغال علي حمية دفتر الاموال الجاهزة من موازنة الوزارة لاستكمال اوتوستراد البرج الشمالي- شبريحا  إضافة لترميم طرقات تعرضت للقصف الاسرائيلي ومن خلاصة لقاء بري حمية وقبله وفد الخماسية، يظهر ان رئيس المجلس سعى الى توجيه رسالة للجميع بأن كل هذا الحراك ليس سوى طبخة بحص، اما الطبخة التي احترقت قبل ذلك فهي الانتخابات البلدية التي كانت اليوم محور استعداد وتأهيل للتأجيل، وحددت الكتل خياراتها بين حاضر ومقاطع ..وحاضر غائب والسلطة التشريعية الجاهزة لطمر البلديات انتخابيا ، تقابلها سلطة تنفيذية عجزت اليوم عن حل ازمة المساجين السوريين في السجون اللبنانية، ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وأمنيا وقضائيا موسعا في السراي الكبير خصص للبحث في موضوع ترحيل الموقوفين السوريين،  غير ان وزير العدل  العدل هنري خوري اعاد الملف الى اصوله الجزائية والسياسية على حد سواء،  وقال إن موضوع ترحيل السجناء السوريين لا يمكن حله من دون التواصل مع الدولة السورية, وأشار الى أن تنفيذ الامر يتطلب دراسة كل ملف على حدة ومع تعثر ملف السجون , سجال اندلع بين وزيري دفاع حالي وسابق يكاد يؤدي الى زنزانة سياسية. فبعد حديث نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر للجديد بالامس وتناوله شخص وزير الدفاع موريس سليم ، رد الوزير سليم عبر الجديد اليوم قائلا إن الرؤوس ترتجف تحت اقدام وزير الدفاع في حال مست به ونصح الوزير المر بان " ينضب " حسب تعبيره، مهددا بفتح ملفاته ما لم يفعل. ويؤشر هذا الخطاب الى ان وزراء يحتفظون بملفات لزملاء لهم .. ويهددون بها اذا ما مست سمعتهم وليس للصالح العام .
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

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