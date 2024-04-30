مقدمة النشرة المسائية 30-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-04-2024

لبنان المجروح جنوبا .. مقتول في بيروت وتحت فيء اسم أول رئيس للدولة : بشارة الخوري . فغياب السلامة العامة والإهمال ووضع قوارير الغاز الى جانب الاحتكاك الكهربائي والتظلل بزعامات المنطقة، كلها عوامل تفجير أودت بحياة ثمانية اشخاص وجرحت آخرين . تسرب الغاز فأحدث انفجارا داميا في أحد مطاعم منطقة بشارة الخوري، التي وصل اليها عدد من نواب بيروت، ثم وزير الداخلية بسام مولوي معلنا من سواد المطعم المتفحم أن الادلة الجنائية ستجري تحقيقاتها/ والقضاء حتما سيظهر الجهة المسؤولة .وبانتظار الادلة الجنائية لفحص تسرب مادة الغاز والمسؤولين عن زهق أرواح ثمانية اشخاص، فإن لبنان يشتهر بالحمضيات السياسية ورفع المسؤوليات واهمال نتائج التحقيقات اذا ما وصلت الى مرتكبين مرفوعين على اكتاف زعماء الحي .وفي الجنائية الفرنسية المتصلة بلبنان تم ضبط وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه يعد صياغة مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس للورقة التي قدمت الى لبنان/ وقال سيجورنيه : إننا شاركنا اليوم مع إسرائيل مقترحات قدمت للبنان لتهدئة التوتر مع حزب الله/ وتبادلنا عددا من المقترحات التي سبق أن قدمناها للجانب اللبناني/ لكن المقترح الفرنسي باشراف اسرائيلي لا يزال منقوصا بفقدانه التوقيت الزمني للتنفيذ . وإذ لم يبد لبنان أي موقف من الورقة ، فإن حزب الله اعلن انه لم يتسلم أي مبادرة فرنسية أو غيرها ولا سيما انه ليس المعني المباشر بتسلم المبادرات/ كما قال النائب حسن فضل الله/ وقبل ان يدرس لبنان ورقة فرنسا بدا انه اعطى الاولوية لاوراق النازحين مع بدء ترجمة عملانية ستطبق قريبا . واليوم لفت كلام الرئيس السابق ل"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عندما اجاب بنفسه على السؤال الكبير الى اين، وقال إنه أنه "لا مفر من مناقشة الحكومة ملف النازحين السوريين مع النظام السوري، وإذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه النظام، ومنها الحزب التقدمي فمن المستحيل أن ننكر أن سوريا موجودة، وهناك أيضا الاعتبارات الجغرافية، وخصوصا في ما يتعلق بعودة اللاجئين/ لكن العودة ما تزال تتوقف على قرارات اوروبية واميركية وعلى المنظمات المعنية باللجوء. وكل هؤلاء يبدون مواقف انسانية حيال النازحين من سوريا .. ولا يتمعتون بالانسانية نفسها عندما يقاربون الابادة الاسرائيلية في غزة. واميركا رافعة شعار حماية الديمقراطية في العالم والتي ازاحت دولا عن خرائطها بسبب نصرتها ديمقراطية الشعوب، غصت بحريات الطلاب في جامعة كولومبيا، وندد البيت الابيض اليوم بالتحركات والاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قائلا إن سيطرة طلاب في جامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعي "نهج خاطئ تماما".وعدوى كولومبيا كما انتقلت الى جامعات كبرى في اميركا واوروبا، تأثرت بها اليوم جامعات لبنان، وبينها الاميركية في بيروت واللبنانية الاميركية وعلى ارضها تم حرق العلم الاميركي. صوت الطلبة من الولايات المتحدة الى باريس فبيروت جعل من قضية غزة شعلة تتحرك وتنديد البيت الابيض اليوم يعني ان الطلاب ضربوا فاوجعوا .