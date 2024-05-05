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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

2024-05-05 | 13:29
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مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

ترفع اسرائيل صفقة َالتبادل الى مجلسها الحربي الليلة وتستبقه بمواقفَ متصلبة ابداها بنيامين نتنياهو رافضا فيها الاستسلام َ لشروط حماس/ فيما ترفع حماس مداولاتِ القاهرة الى التشاور في الدوحة بعد يومين من المفاوضات ,/ وحيال ما رشح عن الطرفين فان صفقة الهدنة تلفُها المخاطر وتتارجح ُ على نار ٍ غيرِ هادئة/./ وحتى الان لا يعطي نتنياهو ضماناتٍ بوقف اطلاق النار/ وهو مطلبُ الحركة الذي ادرجته في رد سلّمته الى الوسطاء في مصر وقطر/ وقالت حماس إنها تعاملت بكل ايجابية ومسؤولية وابدت حرصَها وتصميمَها على اتفاق يُنهي العدوان بشكل كامل ويحقق الانسحاب َمن قطاع غزة وعودة النازحين /./ ومما صرح به رئيس حكومةِ العدو فان هذه الشروط لن تكون مقبولة / وهو اعرب عن عدم استعداده لصفقة تخرج فيها من مخبئها وتسيطر على غزة مرة اخرى وتهدد امن الاسرائيليين/./ ولانقاذ اخرِ خيوط التفاوض توجه مدير المخابرات الاميركية وليم بيرنز الى الدوحة وقالت رويترز ان زيارتَه تأتي في ظل اقتراب المحادثات من الانهيار/./  وستتحدد  مع نتائجِ القاهرة مصائرُ اخرى بينها رفح وجنوب لبنان .. حيثُ القصفُ الاسرائيلي باغتَ عائلةً مدنيةً في ميس الجبل /فاثناء تفقدِ الاهالي منازلَهم ومحالَّهُمِ التجاريةُ على هامشِ مراسمِ تشييع،/ أغار الطيرانُ الحربي على حي وَسَط َالبلدة ما ادى الى سقوط اربعةِ شهداءَ من عائلةٍ واحدة ,//وعلى دمائهم ردَّتِ المقاومةُ سريعاً بصواريخِ  الكاتيوشا والفلق/ وقَصْفِ مراكزَ تجارية ً ومنازل َ في كريات شمونة/./ هذه النيران لم تحجب عن ارض الجنوب فيض َ النور القادم عبر شعلة الارض المقدسة في عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم  الشرقي/ وإحتشد المئات  لاستقبال الشعلة التي طافت بين دير سريان والقليعة فمرجعيون وصولا الى ابل السقي والبلدات المجاورة/./ وعكس َ مسيحيو القرى الامامية جنوبا مدى صمودِهم في ارض تلتهب تحت اقدامهم .// وينسحب هذا الصمود على كل لبنان الذي رفض نزوحَه الى الخارج وفق َ آخر ما تورطت به التصريحات الرسمية //وفي محاولة لترقيع الموقف من النزوح السوري قال  ممثّلُ مفوضيّة ِالأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين في لبنان إيفو فرايسن أنّه "لا توجد مؤامرة دوليّة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، كما أنّه لا توجد أجندة خفيّة في هذا الشّأن" واعلن ان "المفوضيّة تدعم العودة َالطّوعيّة والآمنة والكريمة لهم //
ولوضع هذا التصريح عند  مصداقيته ..وعلى باب بروكسل/  ومع التحضير لمؤتمر النازحين في السابع والعشرين من ايار/ فإن لبنان بات مطالبا بوضع لائحةٍ للنازحين الذين تتوافر لديهم شروط العودة الى مناطقَ آمنة/./ واذا كان لبنان الرسمي المشارك في مؤتمر بروكسل يريد غسلَ عارِ رشوةِ المليار ويسعى الرئيس ميقاتي الى مسح ِ دعوته ِ للهجرة الموسمية /ان ابسط الحلول هي في تكليف المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري اعداد لائحة من مئة وخمسين الف نازح يودون العودة لتقديمها الى الاوروبيين في اجتماعهم المقبل اخر الشهر الجاري / تُسَلّم ُ اللائحةُ في معقل القرار وتُمول ُ العودةُ من الخزانة الاوروبية ويرفعها الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد  ان يتم التنسيق مع الحكومة السورية /على ان  تستكمل اللوائح تباعا وفي جدول زمني محدد //.
 ومثل هذه الحلول ستمحي آثار التصريحات المشكوك بها والتي اضطر الرئيس ميقاتي بموجبها الى طلب النجدة النيابية من الرئيس نبيه بري .// 
 
ولم يعط بري جوابا على طلب رئيس الحكومة 
لانتشاله من بحر النازحين فيما ينشغل رئيس المجلس وحزب الله بالرد على الورقة الفرنسية 
والمرجح بعد انتهاء عطلة عيد الفصح .
وهو العيد الذي يتصافح غدا وعيد شهداء الصحافة في لبنان 
حيث يمر هذا العام من دون زملاء اعزاء  روت دماؤهم جبهةَ الجنوب فصاروا علامةً للشهادة على استهداف اسرائيل للحق والحقيقة . 
واليوم استكمل العدو مهنة القتل لكن بالاغلاق واقرت حكومتةُ نتناهو طمس جرائمها باغلاق مكاتب الجزيرة ومداهمة 
صروحِها في قلب فلسطين .
مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

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