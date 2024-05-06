مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

رفح قلبت المعادلات وقرر بنيامين نتنياهو الاحتكام الى هدير الطائرات وصوت المعركة البرية، خارقا فيها جدار صفقة التبادل التي كانت أولى الضحايا //.فمع تصاعد الدخان الابيض من القاهرة وتسليم رد حماس / استل نتنياهو الدخان الأسود في شرق رفح وبدأ حربا حدد بموجبها مئة الف فلسيطيني مشاريع شهداء في المرحلة الاولى من عمليات القضم //. ولم يركن زعيم الحرب الاسرائيلي الى النصائح الاميركية التي دعته الى التروي، لكنها في المقابل لم تحمل رفضا قاطعا او تهديدا بعقوبات بل ظلت على صيغة تبادل الود بين الطرفين .//

وفي نبأ عاجل اجرى رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا؛ مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة "حماس" على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وهذا المساء اعلن البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن جدد لنتنياهو موقفه الواضح بشان عملية رفح، وقال إنه وافق على اعادة فتح معبر كرم ابو سالم. لكن هذا الوضوح الاميركي لم يمنع اسرائيل من تنفيذ خطة الاجتياح، /اما فتح معبر واحد فإنه قد لا يجد سكانا فلسطينيين لتلقي المساعدات فكونوا على علم بذلك //. / والولايات المتحدة التي تعتبر عمليا قد خضعت لرغبات نتنياهو الدموية، أبلغت جيوش المنطقة وبينها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بأن معركة رفح قد فتحت، واذ تبلغ لبنان امر اليوم الاميركي الاسرائيلي فإن جبهته الجنوبية كانت على نار، ونفذت المقاومة عملية نوعية حيث شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة،/ واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ثلاثة جنود ، ووصفت الحدث بأنه خطير و "من الأقسى منذ بدء الحرب في الشمال. وعلى مدى النهار كانت الطائرات الحربية الاسرائيلية تخرق الاجواء / وهذه المرة الاولى التي تستقدم فيها اسرائيل الحربي الجوي منذ الثامن من اكتوبر //. وسواء على ضفة الشمال او داخل رفح، فإن عمليات المقاومة تتخذ اسلوب المباغتة، فيما اعلنت حركة حماس أن أي عملية عسكرية في المدينة لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي. //وفي الجانب العربي وعلى مرمى اسبوع من بدء التحضيرات للقمة العربية في البحرين، فإن الموقف الرافض الابرز لاجتياح رفح كان عبر المملكة العربية السعودية التي حذرت من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح ضمن حملتها الدموية الممنهجة لاقتحام مناطق قطاع غزة كافة وتهجير سكانه نحو المجهول، وذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية. واكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكل القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر

وكما تبدلت معادلات المنطقة بعد اجتياح رفح، فإن كل الملفات اللبنانية اصبحت تحت تأثير النار الاسرائيلية باستثناء الجواب الرسمي على الورقة الفرنسية، والذي اعاد الفرنسيين الى نص القرار 1701ووفق معلومات الجديد فإن الرد جاء بتأكيد صيغة هذا القرار الذي نص على عدم وجود أي سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها.

غير ان هذا الرد كان بصياغة الرئيس نبيه بري بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي له بادارة هذا الملف . ومن ادارة البلاد بالمناوبة والتكليف وعبر الثنائي بري ميقاتي فإن الثنائي المسيحي الاقوى اي القوات والتيار اصبح امام حتمية التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية .. كحكم وضامن للدستور او نقطة فض نزاع وقوة ثالثة يشكلها الرئيس الاول .