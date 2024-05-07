مقدمة النشرة المسائية 07-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2024

على الرقعة العسكرية لرفح تقدم الاجتياح البري الاسرائيلي من الخاصرة الضعيفة للمدينة/ وكسر فيها اتفاقية كمب ديفيد من خط فيلادلفيا، وهي الاتفاقية التي تحتم الالتزام بأربعة كيلومترات خالية من أي قوة عسكرية/ والجندي الاسرائيلي الباحث عن علم أبيض في تلك البقعة لم يجد مبتغاه، فزرع علم دولة الاحتلال على مداخل معبر رفح وبدأ قصف اهداف محددة/ والمفاجأة هناك أن المقاومة كانت على جهوزيتها، وأن اسرائيل نفسها اعترفت بوقوع اشتباكات وتحدثت عن صواريخ عبرت من رفح الى غلاف غزة/ وتواجه إسرائيل في المدينة لواء رفح التابع لحماس مع أربع كتائب، وذلك في إطار عملية حدد لها بنيامين نتنياهو تسعة أسابيع لكنه بدأ شرقا/ أي من المناطق شبه الخالية من السكان// ولالتقاط الصورة التذكارية من هناك، ظهر وزير الحرب يوآف غالانت من قلب دبابة عسكرية عند معبر رفح/ ويرفع نتنياهو ألويته الحربية بتوقيت إيفاده رسل التفاوض الى القاهرة لإتمام صفقة وافقت عليها حماس/ ولم يعلن رئيس حكومة العدو موافقته على بنود الاقتراح، لكنه يشتري به وقتا لقضم رفح، ويجري مناورات بالدبلوماسية الحية في العاصمة المصرية/ اذ تستأنف وفود الوساطة القطرية المصرية الأميركية، المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة، حيث بدت الحكومة الاسرائيلية مربكة حيال رد حماس/ والاكثر إرباكا أن تل ابيب لا تستند هذه المرة الى دعم قوي من الادارة الاميركية التي أصيبت بعدوى "الممانعة" ورفضت إعطاء تفويض باجتياح رفح/ ومن علامات الممانعة ما ورد في مصدر مطلع لرويترز والذي كشف ان ادارة بايدن حجبت مبيعات تجارية مباشرة خصصت لاسرائيل وعلقت ارسال معدات لصنع قنابل اكثر دقة منذ أسبوعين على الاقل/ وبالتجميد المحلي فلا شيء متحركا إلا ملف النازحين الذي وحد القوات والتيار الوطني الحر على سياسية الرئيس نجيب ميقاتي ولعنة المليار يورو، وستبدأ طلائع التحركات ضد تأبيد النازحين في لبنان شعبيا على الارض ونيابيا في جلسة عامة دعا اليها الرئيس نبيه بري منتصف ايار/ وتقدم نواب تكتل لبنان القوي بمشروع قانون يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين/ فيما اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن هناك وفرة قوانين في المجلس تتعلق بالنزوح/ وقال إن الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين واذ ينزل التيار الى الشارع لرفض النزوح فانه اتخذ قرارا بنزوح النائب الان عون عن صفوفه عاجلا ام اجلا وبمفعول رجعي عن تصويت سابق/ واللافت ان القرار اتخذه ما يعرف يمجلس الحكماء.. والذي بالبحث عن شخصياته يتبين ان الحكماء.. ليسوا على هذا التوصيف.