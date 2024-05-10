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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

2024-05-10 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

خلطةٌ نيابية لبنانية على "BREAKFAST" أميركية/./ غابتِ الرئاسة عن ال MENU / وحضر القرار 1701 طَبَقاً رئيسياً/./ فحول مائدةِ آموس هوكستين تحلَّقَ نوابٌ من التيار والكتائب والقوات ومعهم الاشتراكيُّ والتجدد والتغيير/ واستنتج عددٌ من الحضور ان الجانبَ الأميركي يتعاملُ مع  القرارِ الأممي كونُهُ "حبراً على ورق" / وأن القرار 1701 صِيغ مع وقفِ التنفيذ  لأنَّ اسرائيل وبحسَبِ هوكستين لن يناسبَها تطبيقُه / لكونِها تصِرُّ على شرط الاستمرار في التحليق والاستطلاع فوق الاراضي اللبنانية . // وبحسَبِ مصادرِ "الترويقة" /  فقد أَسَرَّ الموفد الاميركي  للوفد أنَّ اتفاقاً بين لبنان وإسرائيل بات جاهزاً /ومقبولاً من الطرفين والكلام لهوكستين/ وفي اللقاء رمى النوابُ طُعْمَ الرئاسة على الوسيط الأميركي/ لكنه  نأى بنفسِه وقال: هذه مشكلتُكم ولا تتأملوا أن نأتيَ إليكم ونقولَ انتخِبوا هذا أو ذاك // .  وابعدَ من الكلام المنقول عن قائدِ البحر والبر هو " الموزاييك " السياسيُّ اللبناني الذي جَمَعَهُ مسؤولٌ اميركي بعدما  افترقَ في لبنان على كل تفصيل ..واخرُه الرئاسة . وحاملُ الرسائلِ أَوصَلَ الرسالة/ في ضرورة فصلِ الرئيس  عن الجبهة  والتي اشعلَها العدوُّ اليومَ واستَهدف عاملَ صيانةٍ في شركة تاتش ومُسعفاً طِبياً / فأَمطرتِ المقاومةُ كريات شمونة بصواريخ الغراد/ وللمرة الأولى أَدخلت "راجمة فلق" إلى الخدمة واستَهدفت ثُكنة يِفتاح/وإذ تَكتَّمَ الاحتلالُ على خسائره معترفاً بإصابةٍ واحدة/ فإن ال BLACKFRIDAY كان في رفح/./  وهناك تحَوَّلت رفح إلى "عشّ الدبابير" بالمعنى الحَرْفي/./ ففي مقاومةٍ من نوعٍ آخر/ لُدغ جيشُ الاحتلال من جُحرِ غزةَ مرتين/ وبعد الشمال وما تكبَّدَهُ من خسائرَ على مدى شهورِ الحرب الثمانية/ تلقَّى " الّلسعة" في الجنوب/ وهذه المرة خَرجت فِرقةُ "الدبابير" من سُورة النحل/ وشَكلت كتيبةَ رفح بنخيلِها وزيتونِها وحِمضياتِها واللوزيات/ حيث داست إحدى الآلياتِ العسكرية على وَكْرِها/ فكان الردُّ بهجومٍ معاكس أصاب اثنَي عشَرَ جندياً بلدْغاتٍ سامَّة استَوْجَبت نقلَهم بالمروحيات إلى المستشفيات/ومَن لم يقضِ من الجنود لَسْعاً وقنصاً/ أم في عينِ نفق/ أو في كمينٍ وحقلِ ألغام/ واشتباكاتٍ من المَسافة صفر/ فقد قضى بنيرانٍ صديقة ومنهم أسرى/ ومَن بَقي منهم على قيد الأسر حاولَ الانتحار/ وحَمَّلتِ المقاومةُ الفلسطينية مسؤوليةَ صِحتِهم الجسدية والنفسية لبنيامين نتنياهو/./ فَتحت رفح صندوقَها الأسود فتبدَّدَ وَهْمُ الاحتلال بصفر إنجاز لليوم الرابع على اجتياح المحافظة/ وعلى هذا الاجتياح وَضع الرئيسُ الأميركي جو بايدن خطاً أحمرَ/ تجاوَزَهُ نتنياهو في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي وصادق على توسيع العملية العسكرية/ وتزامَنَ انطلاقُها/ مع اعترافِ مئةٍ وثلاثٍ وأربعينَ دولةً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين/ وهذا الاعترافُ سيُرفع إلى مجلس الأمن حيث سيكون "الفيتو" الأميركي بالمرصاد للمرة الثانية في أقلَّ من شهرين لوأدِ حقِّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولتِه ذاتِ السيادة على كاملِ أراضيها/  بعدما  نَشرتِ الإداراتُ الأميركيةُ المتعاقبة ديمقراطيةً وجمهوريةً شعارَ "حلِّ الدولتين" على أطولِ حبلِ كَذِب/ وتَماهت في قتلِ القضيةِ الفلسطينية بغض النظر عن قضمِ الأراضي بآلاف المستوطنات/ وعلى مرأى العالم المجتمِع تحتَ سقفِ الأمم وعلى مَسمعِ مندوبِ العمّ سام/ قام المندوبُ الإسرائيلي بتمزيقِ ميثاقِ الأمم المتحدة قبل التصويتِ على مشروعِ القرار الذي يَمنح فلسطينَ العضويةَ الكاملة/./ وخُذوا أسرارَهم من صغارِ مجرميهم/./
مقدمة النشرة المسائية 10-05-2024

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مقدمة النشرة المسائية

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