مقدمة النشرة المسائية 16-05-2024

"صحوة الموت في المنامة"/ ونلتقي بعد عام/ وربما بعد جيل/ على قمة القرار/// ثلاث وثلاثون قمة عربية من أصل أعوام النكبة الستة والسبعين/ ولا تزال فلسطين تبحث عن دولتها/ وعن سارية ترفع علمها/ وأساساتها بقيت حبرا على ورق القمم/./ بين الأمس واليوم لم يتبدل المشهد/ تسليم وتسلم// فكلمات تلف الجرح العربي ولا تداويه/ فبيان ختامي لم يغادر مربع القول إلى الفعل تتزاحم فيه أزمات الدول/ فمن أرض الجمر في غزة والتنكيل في الضفة/ دعت قمة المنامة الى الوقف الفوري لاطلاق النار/ وتبنت دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين/ والى نشر قوات حفظ سلام دولية على الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، مع اشارتها الى مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة/ لكن هذا الطرح سبق أن صوتت له مئة وثلاث وأربعون دولة في الأمم المتحدة طالبت بمنح العضوية الكاملة لفلسطين/ والقضية لا تحتاج إلى مؤتمرات زائدا واحدا/ ولا إلى نشر قوات حفظ سلام دولية/ ولا يمكن الرهان على مجلس امن يقع تحت فصل الفيتو الاميركي/ وكل ما احتاجته فلسطين هو الا يحمل رئيس سلطتها محمود عباس على أهل القطاع/ ولا يلقي بمسؤولية السابع من أكتوبر على المقاومين ويتهمهم بانهم وفروا الذريعة لإسرائيل بمهاجمة غزة/ من دون أن يخدش إسرائيل بالوصف الهمجي أسوة بما ادلى به رئيس الوزراء الكويتي/./ الأزمة الليبية حضرت في القمة بدويلاتها المتناحرة/ والسودان مقسوم على نفسه بين القوات المسلحة والدعم السريع/ والشعب ضحية الطرفين/ وبعد سني الأزمة السورية وإنهاكها وتشريد شعبها/ شارك الرئيس السوري بشار الأسد مستمعا/ فاتفق العرب على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفضوا التدخل في شؤونها الداخلية وتغيير الديمغرافيا فيها/./ أما لبنان الذي شارك في قمتين بلا رأس/ وأتى إلى البحرين على متن بحر من الأزمات/ فأعطت قمة المنامة الأولوية فيه لانتخاب رئيس للجمهورية/ وتنفيذ الإصلاحات ومعالجة التحديات الأمنية وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن حفاظا على استقراره وحماية حدوده بوجه الاعتداءات الإسرائيلية/ وهو ما أكده الرئيس نجيب ميقاتي في كلمته عن التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 ضمن سلة متكاملة وبضمانات دولية واضحة ومعلنة/ مضافا إليه الضغط الذي تمثله أزمة النازحين على لبنان/./ ومن البحرين إلى البحرين الأحمر والعربي/ رمت المنامة بطوق النجاة إلى حارس الازدهار/ وجعلت الأمن المائي جزءا من الأمن القومي العربي وأكدت التمسك بحرية الملاحة الدولية/ وأدانت بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد مصالح دول وشعوب العالم/ ولم تصب ولو بضربة عين/ الحصار المطبق على الفلسطينيين/ وخلص نهار المنامة العربي الى ضرورة وقف العدوان فورا على غزة/ ومتمماته من رفع الحصار وفتح المعابر ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني/ وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن/ من غير لحظ آلاف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الموت الإسرائيلي/ ومن دون صريح العبارة بحق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل وبوقف الإبادة الجماعية/ وهو ما تولاه العضو الفخري على مقاعد كل الأمم/ العابر من جنوب إفريقيا إلى قاعات محكمة العدل الدولية في جلسة تزامنت وأعمال القمة العربية/ وتغيب عنها الطرف الإسرائيلي بداعي الخوف من الملاحقة والاعتقال/ وفي الجلسة التي التأمت للنظر في طلب جنوب إفريقيا بوقف اجتياح رفح/ اقترن القول بالفعل من أن الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية/./ واذ حظي لبنان بتحفيز رئاسي من المنامة فإن القيمين على الانتخاب مع رعاتهم سيدخلون في نوم عميق ما لم يلتزموا المهل التي وضعت الخماسية سقوفا لها/ ففي آخر ايار ينتهي الاعداد الخماسي لكن السيناريو والحوار اللبناني يبدو غير ناضج ولاسيما بعدما دخل بيان السفراء الخمسة اليوم في اشكالية جديدة تتعلق بالجلسات المفتوحة والدورات المتتالية/ وهو المحظور الذي يقف امامه رئيس مجلس النواب نبيه بري