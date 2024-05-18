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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-05-2024

2024-05-18 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 18-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 18-05-2024

اطولُ حادثِ سيرٍ يقع بين الدولةِ ومواطنيها وعلى مِساحةِ الجمهورية , وأضرارُه لم تقتصرْ على الدراجات والآليات بعدما  اصطدمت مع البلديات ومفوضيةِ شؤون اللاجئين . فالسلطةُ التي اغلقت ابوابَ اداراتِها  ونافعتِها على تسجيل السيارات والدراجات النارية/ قررت ان تطبِّقَ القانون في الشارع من دون ان تُخضعَ نفسَها لحُكم القانون الذي يُلزِمُها بتسيير شؤون المواطنيين وعدمِ تعطيل الادارات لسنوات . والنافعة السائبة عَلَّمتِ الناسَ الحرام/ وتجرَّأَ احدُ موظفيها على سحب المفاتيح  لفتح ابواب الادارة ليلاً في صيدا/  واجراءِ معاملاتٍ ميكانيكة مقابلَ "عشرة دولار" على المعاملة الواحدة/./ وفيما تخوض القوى الامنية حربَ شوارعَ مع الدراجات وتمددتِ الاشكالات الى البلديات وشُرطتِها في بعض المناطق، ولأن مِلفَّ النزوح شريكٌ في يوميات اللبنانيين/ فقد تقدمتِ المفوضيةُ الساميَة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr  بكتاب شكوى الى وَزارة الداخلية /ابدت فيه انزعاجَها من تدابيرِ الدولة اللبنانية لتنظيم وجود النازحين السوريين. مصادرُ الجديد اكدت ان وزيرَ الداخلية لن يردَّ على هذا الطلب انطلاقاً من ان لبنان دولةٌ ذاتُ سيادة/ وهو الادرى بكيفية التعاطي مع ازمة النازحين السوريين بما يتناسبُ مع مصلحةِ اللبنانيين وامنِ دولتِهم/ وانزعاجُ المفوضية يبدو انه سيشمُلُ ثمانيَ دولٍ بزَعامة قبرص قررتِ التعاملَ مع النازحين والمهاجرين بطرقٍ جديدة. وقد اكدت قبرص في اجتماعٍ استضافته على ارضها / انها من بين ثمانيةِ اعضاءٍ اخرين  في الاتحاد الاوروبي/ تريدُ اعلانَ مناطقَ امنةٍ في اجزاءٍ من سوريا/ للسماح باعادة اللاجئين تبعاً للظروف الامنية المتغيرة في سوريا . وخلال المؤتمر قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن لبنان يستضيفُ نحوَ مِليوني نازح وهو اكبرُ عددِ لاجئينَ في العالم نسبةً الى عدد السكان/ ويحتاج الى مساعدة من الدول المانحة .. واذا تُرك لبنان ينهار فانَّ العواقب على الاتحاد الاوروبي باكمله ستكون لا تُحصى/ سيرفع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب هذه الشهادةَ ومعها ملفُّ النزوح باعبائه المالية والاقتصادية الى اجتماع بروكسل في الثامن والعشرين من ايار، لكن من دون وزيري المهجرين والشؤون عصام شرف الدين وهيكتور حجار, بل سيرافقه وفدٌ من الشؤون الادارية للخارجية . ولا يُتوقع ان يغيِّرَ هذا الاجتماعُ في الرؤية الاوروبية للنزوح حيث لن تتمَّ المعالجةُ إلا من الداخل الاورووبي نفسِه اذا ما ارتفع عددُ الدول الثماني التي ارست معادلةً جديدة في التعامل مع هذه الازمة .وفي الطروحات اللبنانية اقترح الرئيسُ السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اقامةَ مخيّماتٍ منظّمةٍ للنازحين السوريين، وعارضَ حلَّ البحر وصوّبَ  جنبلاط سياسياً على "النواب الذين التقَوا المبعوثَ الأميركي آموس هوكستين في واشنطن معتبراً انهم يقومون بتضييع  وقتهم، وقال إنَّ الرئيس نبيه بري موجودٌ بين هوكستين وحزبِ الله ويوصِل الرسالةَ والجواب/ والوقتُ الضائع مرشحٌ لمزيدٍ رئاسياً  مع غياب الرؤية عن مسعى الخماسية والاعتدال المشترك باستثناء الكلام عن مُهلة حَزيران ، اما  حِيال ما ورد في بيان الخماسية من عوكر فحرَصَت مصادرُ سياسيةٌ على التأكيد للجديد انَّ بري يوافقُ على عقد جلسةٍ انتخابية نيابية بدورةٍ اولى وثانية/ واذا  لم يتمكنِ المجلسُ من الانتخاب تُرفع الجلسة وتُختتم ثم يُدعى الى جلسة ثانية تحتاج الى نصاب  الثلثين حضورا وانتخابا . اما الجلساتُ المفتوحة فمن شأنها ان تعطلَ العملَ التشريعي وتقفلَ المجلس وتَرهَنَه حصراً لانتخاب الرئيس وهذا ما لا يوافِق عليه رئيسُ المجلس.
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2024

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مقدمة النشرة المسائية

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