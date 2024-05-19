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وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024

2024-05-19 | 13:30
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مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024

ايران الدولة النووية.. المحاربِة على محور اقليمي يلف المنطقة , يختفي رئيسُها بفعل سوء الاحوال الجوية وعوامل ِالطقس /./ طائرة ٌمروحية نفذت هبوطا صعبا فوق منطقة جغرافية جبلية وعرة  في محيط قرية "أوزي"  الواقعة على غابات آراسباران شمال شرقي ايران/ ومن هناك اختفى  اثر الطاقم الرئاسي الذي يضم الى رئيسي وزيرَ الخارجية حسين امير عبداللهيان وكبار المسؤولين الايرانيين/./ كل المعلومات حتى الان كانت تتحدث عن مناخ عاصف وطقس اكثرَ وعورةً من الطبيعة الجغرافية للمنطقة الممتدة من اذربيجان الى تبريز الايرانية لكن دولةً مطلوبةً عالمياً بحجم ايران وتتربصُها اسرائيل في كل مكان لا يمكن لها ان تتهاون بسلامة رئيسها عبر تنقله  في مروحية آيلة للهبوط وغيرِ مجهزة لتضاريس الطبيعة القاسية/./ لغز سقوط الطائرة كما الغاز ظروفها والاحوال الجوية التي رافقتها وما اذا كانت الاسباب فنية مناخية ام طرأت عليها عمليات تشويش خارجية/./ ومعلوم ان الاسطول الجوي الايراني هو قديم جدا  ولم تتمكن الدولةُ من تحديثه بسبب العقوبات الاميركية والاوروبية المرفوعة ضدَها/./  ولغاية المساء لم تكن ايران قد ذهبت الى تأكيد او نفي اصابة او مقتل ركاب مروحية الرئيس لكنها رفعت الصلوات ودعت الى الابتهال للرئيس وطاقمه/ وقد دعي مجلس ُ الامن القومي للاجتماع برئاسة المرشد الاعلى  الامام الخامنئي/ وتحدثت تقاريرُ ايرانية عن انباء َ مؤلمة سوف يتم اعلانُها/./ والاستعداد في الداخل الايراني لم يمنع فرقَ الانقاذ من الاستمرار في عمليات البحث عن  الطاقم المفقود / والتي تتم سيرا على الاقدام لعدم امكانية عبور المركبات بسبب وعورة المنطقة الجبلية/ وبلغت هذه العمليات تسلقَ الجبال والتي سيشارك بها الحرس الثوري الايراني والجيش والشرطة بطلب من رئيس الاركان/./
اسرائيل ترقبت وبدأت ببث الانباء  بحماس .. اميركا تأهبت واعلن رئيسُها جو بايدن قطع اجازته للعودة الى البيت الابيض ومتابعة التطورات 
والملفت  في اهتمام بايدن لمصير الرئيس الايراني 
ان حادثة الطائرة تأتي على مسافة ساعات 
 من اعلان  إيران أنها أجرت محادثاتٍ غيرِ مباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان حسب وكالة ايران الرسمية 
و أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي بأن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات ٍغير مباشرة "بشأن كيفية تجنّب التصعيد الإقليمي".
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2024

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