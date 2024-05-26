مقدمة النشرة المسائية 26-05-2024

جبال صمت اسرائيلي على جباليا وسبتها المخطوف/ اربع وعشرون ساعة مرت/ ولم تعلن تل ابيب سرديتها حيال عملية الخطف باستثناء نفي عائم من متحدث منفي عن المعلومات.//

وخلال هذه الساعات ظلت رواية "ابو عبيدة" بعد منتصف الليل الاقرب الى الواقع من خيال غير علمي اتبعته اسرائيل واغربت عن احتمالات النفي او التأكيد//.فالعملية المركبة بالنسبة للقسام جاءت مكركبة لاسرائيل/ ووضعتها امام ضياع الموقف وضعف المواجهة لاسيما وان العملية تلتها مقاومة شرسة خاضتها القسام على محاور عدة// .وفي أحد الصواريخ الكبير/ اكتشفت قيادات الحرب الاسرائيلية ان حماس وبعد ثمانية اشهر من القتال لاتزال قادرة على التحكم بالنيران/ وخرج وزير المالية بتزلئيل سموتريتش بتصريح يحمل الذعر قائلا : إن حماس على قيد الحياة وتحتجز رهائننا./ وحجم الصواريخ ومكان اطلاقها شكل صدمة اخرى للمسؤولين الاسرائيليين /, فبعض هذه الصواريخ كان يتم اطلاقه من مسافة صفر قرب مواقع للاحتلال في رفح قبل ان تسحب الرشقات بأمان نحو تل ابيب وتتسبب باغلاق مطار بن غوريون وتتراقص في غلاف غزة وصولا الى اسدود//.ووقفت اسرائيل مذهولة امام نجوم صاروخية رصعت سماء الغلاف وعشرين مدينة اخرى واستعدت لمجلس حرب كان سيناقش صفقة التبادل فاصبحت لديه اهتمامات امنية اخرى اشد اولوية./ وسيكون على المجلس الوزاري مناقشة الفشل الامني والاستخباري الاسرائيلي وسط سؤال كبير : كيف ارسلتم فرقا لتحرير الاسرى .. فوقعتم اسرى ؟ وكيف يتم اطلاق صواريخ القسام من فتحة نفق تحت الارض وعلى مرأى موقع للجنود الاسرائيليين في رفح؟

والاهم ان عملية جباليا وقعت في منطقة شمالية يفترض ان اسرائيل " نظفتها " من المقاتلين بحسب تعبيرها.// ولن يكون لدى المجلس الحربي اجوبة عقلانية لأن ما يحدث بعد مئتين وثلاثة وثلاثين نهار حرب .. يفقدها الصواب.// اما نقاش صفقة الرهائن , فان حماس قالت ما لديها واعلنت انها ليست مستعدة لاعادة ما تمت الموافقة عليه سابقا ,/ واذا كانت اسرائيل تعتزم فعلا اتمام الصفقة فما عليها سوى العودة الى البنود السابقة //.والتفاوض في العرف الاسرائيلي ومنذ نشوء هذاالكيان هو فقط لاجراء مناورات على شراء الوقت / وهي لم تلتزم منذ اتفاق الهدنة عام تسعة واربعين مع لبنان باي من نتائج المفاوضات/ واستكملت هذا المسار مع اتفاق اوسلو ثم في تمنعها عن تنفيذ القرارات الدولية /واليوم في رفضها احكام كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي //.وكل ما تلتزم فيه اسرائيل هو اعلان العداء لهذه المحاكم والمنظمات الانسانية والاممية العاملة على خطوط الاغاثة /, وقد اشهرت تل ابيب اليوم سلاح العدوانية في وجه الاونروا وبشكل رسمي عبر الكنيست واعلانها منظمة معادية //.وانتقالا الى منظمات عاملة بالاغاثة الرئاسية اللبنانية تنتظر البلاد زيارة جان ايف لودريان الى بيروت الثلاثاء

وتحضيراتها بدأت في لقاء الرئيس نبيه بري اليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق عرفيا ,الحالي فعليا وليد جنبلاط /على ان تطلق بنشعي الليلة كلاما برسائل متعددة في مقابلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الجديد//

وقد ادى فرنجية مناسك المواساة مع الثنائي اليوم بتقديمه واجب العزاء بوفاة والدة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي يتحدث يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الثالث على رحيل والدته //.والانشغال بالحزن لم يخفف من جبهة الاشغال جنوبا/ حيث العمليات امطرت صواريخ على ثكنات راميم ويفتاح وحبوشيت وليمان ومستعمرتي كريات شمونة ومرغليوت ومواقع اسرائيلية اخرى /.وادى القصف الإسرائيلي في المقابل الى سقوط عدد من الشهداء /فيما شيع حزب الله شهيدين في قرى امامية بينهم الاستاذ الذي نعته وزارة التربية ناظر مهنية عيترون بلال امين مراد/.وفي كل من تبنين وعيترون كان نائب حزب الله حسن فضل الله متقدما التشييع على مسافة صفر من العدو الاسرائيلي //.