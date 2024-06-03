الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-06-2024

2024-06-03 | 13:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2024

 اقامت جهنم فرعا لها على الشمال , وتآمر الطقس الحار مع المسيرات ليكونا معا  المشهد الأرجواني المندلع من عمق المستوطنات ومزارعها مع قرار المقاومة " تقوية الدوز" الصاروخي ضد اسرائيل والذي سلم على نهاريا بالامس / وفرز اليوم سربا  من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل ناحل غيرشون . وتتابعت العمليات الجوية فطالت موقع المطلة  بالطائرات الانقضاضية / والزاعورة بهضبة الجولان وموقع المالكية وخلة وردة و جبل عداثر مقابل بلدة رميش.// اما المشهد  الذي لا يفارق هلع المستوطنين فكان النيران التي اشتعلت في مساحات كبيرة من الجليل الأعلى واصبع الجليل من  كريات شمونة  الى راميم والتي امتدت الى المنازل// .قبضة نار دفعت بوزير مالية اسرائيل المتطرف  بتسلئيل سموتريتش  الى حث نتنياهو على ضرب عاصمة الإرهاب بيروت على حد وصفه / كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا/ ولم يبق في سموتريتش متسع للتطرف والانعزال بعدما صرف طاقته لمهاجمة  صفقة وقف اطلاق النار/، وهو اجتمع الى  حاخامات حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، معلنا أنه لا ينوي السماح بإبرام صفقة "خطيرة" وأنه يواصل إجراء مشاورات بخصوص السيناريوهات المحتملة، وبدا بنيامين نتنياهو  ارنبا امام صقوره/ اذ تجنب طرح الصفقة ببنودها العريضة وسرب لوسائل  إعلام إسرائيلية أن ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا/، رافضا الموافقة على وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها// لكن هذه التصريحات سوف يضطر نتنياهو الى شرب مياهها والرضوخ في آخر سطور الحرب الى وقف اطلاق النار/  ولاسيما ان اميركا نشرت رسلها في دبلوماسية الهاتف لاجراء اتصالات تقود الى الموافقة على الصفقة ،/ وقال البيت الابيض  إن الخلافات بين اسرائيل وحماس حول مسودة الصفقة بسيطة ويمكن حلها/. وعلق مستشار الامن القومي  جون كيربي على تصريحات نتنياهو بالقول : لا علم لدي بوجود فجوات بين اميركا واسرائيل،/  واضاف أن حماس علقت على خطاب بايدن بايجابية ويجب ان توافق على خطته //. وعربيا دفعة دعم قوية لخطة بايدن جاءت من اجتماع افتراضي لوزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر  ،/ إذ اكدت هذه الدول  اهمية وقف العدوان على غزة وشددت على ضرورة  التعامل بإيجابية مع مقترح الرئيس الاميركي / واذ يقع لبنان على سفوح هذه الخطة، فإنه لا كلام له إلا بعد وقف اطلاق النار في غزة //. ومن بيروت حذر وزير الخارجية  الايراني بالإنابة علي باقري كني اسرائيل فقال: إذا كان لديها أي عقلانية فلن تتورط في حرب مع حزب الله/ وأعلن خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران والسعودية اتخذتا خطوات فعالة لبناء تعاون شامل بين البلدين/ ومع ربط  الجبهات، فإن محاولة وحيدة لفك الخيوط النارية عن السياسية ستكون في القمة الاميركية الفرنسية في باريس  /فيما تغلي الدوحة على  نيران رئاسية خفيفة واليها توجه وفد القوات والنائب علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري / وفي وقت تحدثت المعلومات عن لجنة ثنائية قد تشكل من الثنائي والقوات بعضوية النائبين خليل وملحم رياشي اندلعت الحرب غير الاهلية بين نبيه بري وسمير جعجع ، فرئيس المجلس ذكر قائد القوات بانه رجل لا يزال يقيم في حالات حتما.. وجعجع عين بري مرشدا أعلى للبنان/./ وفي هذه الحالات .. لا رئيس حتما.
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

03-06-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024
Play
2024-06-01
Play

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

2024-06-01

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024
Play
2024-05-31
Play

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

2024-05-31

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024