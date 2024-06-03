مقدمة النشرة المسائية 03-06-2024

اقامت جهنم فرعا لها على الشمال , وتآمر الطقس الحار مع المسيرات ليكونا معا المشهد الأرجواني المندلع من عمق المستوطنات ومزارعها مع قرار المقاومة " تقوية الدوز" الصاروخي ضد اسرائيل والذي سلم على نهاريا بالامس / وفرز اليوم سربا من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل ناحل غيرشون . وتتابعت العمليات الجوية فطالت موقع المطلة بالطائرات الانقضاضية / والزاعورة بهضبة الجولان وموقع المالكية وخلة وردة و جبل عداثر مقابل بلدة رميش.// اما المشهد الذي لا يفارق هلع المستوطنين فكان النيران التي اشتعلت في مساحات كبيرة من الجليل الأعلى واصبع الجليل من كريات شمونة الى راميم والتي امتدت الى المنازل// .قبضة نار دفعت بوزير مالية اسرائيل المتطرف بتسلئيل سموتريتش الى حث نتنياهو على ضرب عاصمة الإرهاب بيروت على حد وصفه / كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا/ ولم يبق في سموتريتش متسع للتطرف والانعزال بعدما صرف طاقته لمهاجمة صفقة وقف اطلاق النار/، وهو اجتمع الى حاخامات حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، معلنا أنه لا ينوي السماح بإبرام صفقة "خطيرة" وأنه يواصل إجراء مشاورات بخصوص السيناريوهات المحتملة، وبدا بنيامين نتنياهو ارنبا امام صقوره/ اذ تجنب طرح الصفقة ببنودها العريضة وسرب لوسائل إعلام إسرائيلية أن ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا/، رافضا الموافقة على وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها// لكن هذه التصريحات سوف يضطر نتنياهو الى شرب مياهها والرضوخ في آخر سطور الحرب الى وقف اطلاق النار/ ولاسيما ان اميركا نشرت رسلها في دبلوماسية الهاتف لاجراء اتصالات تقود الى الموافقة على الصفقة ،/ وقال البيت الابيض إن الخلافات بين اسرائيل وحماس حول مسودة الصفقة بسيطة ويمكن حلها/. وعلق مستشار الامن القومي جون كيربي على تصريحات نتنياهو بالقول : لا علم لدي بوجود فجوات بين اميركا واسرائيل،/ واضاف أن حماس علقت على خطاب بايدن بايجابية ويجب ان توافق على خطته //. وعربيا دفعة دعم قوية لخطة بايدن جاءت من اجتماع افتراضي لوزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر ،/ إذ اكدت هذه الدول اهمية وقف العدوان على غزة وشددت على ضرورة التعامل بإيجابية مع مقترح الرئيس الاميركي / واذ يقع لبنان على سفوح هذه الخطة، فإنه لا كلام له إلا بعد وقف اطلاق النار في غزة //. ومن بيروت حذر وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري كني اسرائيل فقال: إذا كان لديها أي عقلانية فلن تتورط في حرب مع حزب الله/ وأعلن خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران والسعودية اتخذتا خطوات فعالة لبناء تعاون شامل بين البلدين/ ومع ربط الجبهات، فإن محاولة وحيدة لفك الخيوط النارية عن السياسية ستكون في القمة الاميركية الفرنسية في باريس /فيما تغلي الدوحة على نيران رئاسية خفيفة واليها توجه وفد القوات والنائب علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري / وفي وقت تحدثت المعلومات عن لجنة ثنائية قد تشكل من الثنائي والقوات بعضوية النائبين خليل وملحم رياشي اندلعت الحرب غير الاهلية بين نبيه بري وسمير جعجع ، فرئيس المجلس ذكر قائد القوات بانه رجل لا يزال يقيم في حالات حتما.. وجعجع عين بري مرشدا أعلى للبنان/./ وفي هذه الحالات .. لا رئيس حتما.