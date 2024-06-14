النشرة الجوية 14-06-2024

الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي عارف العبد لـ #هنا_بيروت: الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها وهي تضغط لمنع نشوب الحرب في المنطقة لكنها لم تستطيع الى حد الآن ضبط "إسرائيل" التي وضعت أهدافاً صعبة التحقق لذلك لا أمدٌ للحرب