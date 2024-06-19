مقدمة النشرة المسائية 19-06-2024

خطاب من الديناميت العسكري مع طلقة في بيت النار السياسي تقدم به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله/ معلنا الجهوزية للحرب اذا ما فرضت علينا/ وكما جالت الهدهد لساعات فوق حيفا، أجرى نصرالله جولة أفق ميدانية على الأهداف الاسرائيلية وأولها مسك مع اقتحام الجليل والذي وضعه احتمالا واردا في حال تطور الجبهة/ وانطلق نصرالله من أن الحزب لا يريد حربا شاملة مانحا التفاوض فرصته، حيث الجبهة اللبنانية حاضرة بقوة على الطاولة، لكنه وضع خطة الطوارىء الحربية، وأجرى محاكاة للمواجهة مع اسرائيل فأبقى على استهداف المواقع في جبهة الشمال/ وأعلن أن لدى الحزب ساعات طويلة فوق حيفا قدم منها نموذج الدقائق التسع فقط، والمح الى مدن اسرائيلية أخرى قد تكون تحت الرصد "والهدهدة"، ساخرا من القيادات الإسرائيلية "اللي بدل ما تكحلها عمتها"/ وأعلن أن حزب الله حصل على أسلحة جديدة وطور بعض أسلحته، وطبيعي أن يحتفظ بأسلحة أخرى لقادم الأيام/ وكل ما يجب أن يصل الى لبنان.. وصل الى لبنان/ أما القدرة البشرية فقد فاقت المئة ألف/ وقال إن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام، وهو يدرك أيضا أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن القصف وليس العشوائي/ وفي أعلى درجات التهديد قال: لدينا بنك أهداف حقيقي "وهني فهمانين عليي شو عم بحكي" وكل صاروخ هدف/ وعليه أن ينتظرنا بحرا وجوا وبرا/ ومن بين هذه الأهداف هدد نصرالله اسرائيل في البحر الابيض المتوسط وقال: اذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا قواعد ولا ضوابط ولا أسقف/ وفي أخطر رسالة الى الدولة القبرصية حذر الأمين العام لحزب الله حكومتها من فتح مطاراتها وقواعدها العسكرية لاسرائيل، وقال إننا سنتعاطى معها على انها جزء من الحرب اذا ما اقدمت على هذه الخطوة/ وفي أضعف رد من نوعه قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري إننا على استعداد لاي سيناريو في الشمال، لكن اي مواجهة مع لبنان ستنتهي باتفاق ونحن ملزمون باعادة السكان، فيما كان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاكثر ضعفا عندما رد على نصرالله بالقول: "حزب الله سيواجه قدراتنا القوية في الوقت المناسب/ وفي جبهتي لبنان واسرائيل فإن نصرالله اطلق مسيرة استطلاع لاستدراج الموقف الإسرائيلي وإظهار عناصر قوة الحزب وجهوزيته، لكنه كان شبه واثق بأن العدو لن يذهب الى خيار الحرب وهو مهزوم في الداخل/ أما اسرائيل فاصبحت كيانات متفككة, الجيش فيها يشتبك مع نفسه ومع قيادته العسكرية, ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقيم صراعا مع اميركا أدى الى الغاء اجتماع رفيع المستوى مع اسرائيل في واشنطن بشأن ايران كان مقررا الخميس/ اختلف الطرفان على جزء من شحنة سلاح لكن الخلاف لن يفسد للحرب قضية .