مقدمة النشرة المسائية 24-06-2024

قدم لبنان الرسمي شهادة العبور الآمن لمطار بيروت/ فيما كان طلاب لبنانيون يخضعون لاصعب امتحان في الجنوب وبمواد حارقة //. فالامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني أخضعت طلابها الى اقسى التجارب في التاريخ،/ فهم أجابوا ليس على الاسئلة فحسب /بل قدموا اجوبة للعالم بأن الجنوب ارض امتحانات لا رسوب فيها// . مر الطلاب بصعوبات المكان وبقلق الجغرافيا،/ وكان جدار الصوت يئن فوق اقلامهم لكنهم صمدوا وكتبوا ,/ بخلاف عشرات آلاف الطلاب في الشمال الإسرائيلي والمعرضين لخسارة السنة الدراسية،/ لأن اساتذتهم في السياسة والامن يتعلمون فنون الحرب //.ويرتب القادة الاسرائيليون اوراق الشمال الحزينة في اجتماعات بين واشنطن وتل ابيب/ حيث يفتح وزير الدفاع لويد أوستن هذه الجبهة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت،/ وقال البنتاغون إن اوستن سيحث غالانت على تلافي التصعيد مع لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي.// وفي تأكيد اخر شددت وزارة الدفاع الاميركية على ان جهودها تنصب على الدبلوماسية للحد من التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية/ وتركز على الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة/.ولم يعط البنتاغون حتى الساعة اية ضمانات لاسرائيل في ما يتعلق بتجميد شحنة القذائف شديدة الانفجار// وفي اجتماع غالانت مع آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن/ تطرق الطرفان إلى الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم/ وأكد غالانت التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية// واصوات طبول الحرب سمعت من اللوكسمبورغ / حيث اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتضامن مع دولة قبرص/ بعد تهديدها من قبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله / وفي تصريحات مقلقة اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن خطر تأثير الحرب في الشرق الأوسط وامتدادها على جنوب لبنان يتزايد يوما بعد يوم/ لكنه اعلن دعم جهود فرنسا واميركا لتفادي نشوب حرب بين اسرائيل وحزب الله //

وإذ يأخذ لبنان هذه المؤشرات بعين الحذر/ فان ضباطا من قيادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا نتنياهو معارضتهم عملية في الشمال لأسباب عسكرية بحتة،/ وخشية أن يمنى الجيش بهزيمة ثانية على يد حزب الله.// فوفق هؤلاء، الجيش منهك بعد حرب الأشهر الثمانية وهو بحاجة لفترة من الراحة من أجل إعادة تأهيل ألويته الهجومية/ وقد تمتد من سنتين الى ثلاث سنوات //.

وفي كل الاحتمالات فإن نتنياهو يضع نقطة على الشمال ويدرجها ما بعد رفح/ فيما قال رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي إن جيشه يقترب من لحظة القضاء على لواء رفح التابع لكتائب القسام//

ولحين تقرير مصير جبهة الحرب من عدمها فان لبنان نجا من حرب شائعات مدمرة استهدفت اهم مرافقه الحيوية واجرى وزراء واعلاميون ودبلوماسيون مسحا ميدانيا للمستودعات والمخازن و شدد وزير الأشغال والنقل علي حمية، على أن مطار بيروت يخضع للمعايير الدولية كافة مشيرا الى أن الحكومة اللبنانية ستتقدم بدعوى قانونية لمقاضاة التلغراف