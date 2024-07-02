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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-07-2024

2024-07-02 | 13:17
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مقدمة النشرة المسائية 02-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 02-07-2024

تتحرك الدبلوماسية الغربية على خطوط اميركية فرنسية المانية في مسيرات استطلاع للهدنة ومدى استجابة المقاومة في لبنان لشروط المرحلة الثالثة في اسرائيل , ويجري الموفد الاميركي أموس هوكستين انزالا دبلوماسيا في باريس غدا للاجتماع بنظيره الفرنسي الناشط على طريق الرئاسة، لكن اللقاء المستجد سيستثمر هذه المرة في علاقة  فرنسا وخطوطها المفتوحة على حارة حريك باعتبارها علاقة ود اوروبية لا تزال على تنسيقها بمندرجاتها الرئاسية كافة وتلك المتعلقة بالجبهة الجنوبية . وتردد ان هوكستين يحمل في جولته الفرنسية مقترح حل العودتين اي عودة الاسرى الاسرائيليين وعودة المستوطنين الى الشمال الاسرائيلي،  وسط تقارير نشرتها يديعوت احرونوت عن أن حرب الاستنزاف في الشمال خلفت دمارا وخربا في مئة وثلاثين  مستوطنة . ولكن المانيا  استبقت اميركا وفرنسا الى هذه الجبهة، وفعلت دبلوماسيتها سواء عبر وزيرة الخارجية او من خلال دولة المخابرات العميقة / واكدت مصادر على صلة بحزب الله الانباء عن لقاءات جمعت نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال بنائب  الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وقالت للجديد إن مثل هذه الاجتماعات حصلت في الماضي وسوف يتم تكرارها في المستقبل، وإذ استشعر الحزب بأن الالماني كان يأتيه بالتهديد المبطن سابقا, التمس اليوم أن التهديد تحول الى فرصة وأن الاستخبارات الالمانية جاءت بمهمة استطلاع للمرحلة المقبلة .  غير ان الحزب لم يعط اجوبة تطمئن العدو وظل متعاملا مع هذه المرحلة على انها ترتيب اسرائيلي يسبق زيارة نتنياهو الى واشنطن ليبقي بعدها على الحرب مفتوحة. وضمن الحرب الداخلية قامت اسرائيل على نفسها  بسبب معتقل فلسطيني واحد، ووقعت الفوضى ضمن جدرانها  العسكرية والامنية والسياسية بعد  إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة الدكتور محمد أبوسلمية، وتبادل مسؤولون في الجيش والمخابرات وسلطة السجون ووزارة الأمن القومي اتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار، الذي تنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، ووجهت المعارضة اتهامات بشكل مباشر إلى رئيس جهاز  الشاباك رونين بار، وسط دعوات إلى إقالته من منصبه. فمن يضرم النيران بمسألة اسير واحد، كيف سيتعامل غدا مع  آلاف الاسرى الفلسطينيين  المدرجين ضمن صفقة التبادل ؟ واي اتفاق او خطة ستلتزم بها اسرائيل لوقف اطلاق النار ؟ وعلى جبهة لبنان كم من السنوات ستحتاجها اسرائيل للالتزام بالقرار الدولي 1701 وهذا القرار يحمله معارضون لبنانيون الى منصة التطبيق المحلي من دون  الاطلاع على وجهة النظر الاسرائيلية من كل القرارات الدولية التي ابقتها تل ابيب حبرا على ورق اممي .  وبالاعتراف العربي الاوسع بلبنان .. عشرة ملايين دولار دخلت بها السعودية اليوم السوق اللبنانية لكن من ابوابه الرسمية، وأطلق سفيرها في لبنان وليد بخاري مذكرة تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ نحو  ثمانية وعشرين مشروعا تربويا وإنمائيا وطبيا في  مختلف المناطق اللبنانية وقال بخاري إن هذا  الدعم الذي تقدمه المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني  الشقيق انطلاقا مما يمليه علينا واجب الاخوة العربية  الاصيلة، فيما شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية التي كانت السند والعضد في الملمات واغلى من الملايين العشرة .. كان الحضور اللبناني الى السرايا الحكومية والذي جمع وزراء يعتكفون غالبا عن المشاركة في الجلسات الوزارية , فهيئة اغاثة الملك سلمان مع الهيئة العليا للاغاثة استطاعتا  تجميع الكسر اللبناني  وانتشاله من بين الانقاض السياسية .
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