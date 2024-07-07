مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024

على مَسافةِ يومٍ واحد من دخوله الأيام العشَرة المحرّمة.. استحضر حزبُ الله كلَ حزنِه العاشورائي على شكلِ صواريخ/ وبِنداءِ اهلِ البيت كانت نيرانُهُ تَبلُغُ طبريا وجنوبَ صفد/ فيما يُطلّ الامينُ العام للحزب السيد حسن نصرالله الليلة ضِمنَ خِطابٍ ديني قد لا يخلو من الاشارات السياسية/ لكنّ نصرالله سيكون متأثراً بالاجواء التفاوضية الايجابية التي نَقلتها حركةُ حماس ليلَ الخميس الماضي.. حيث لا تزالُ خليةُ المشاورات مُستمرة بين الدوحة والقاهرة مروراً بتل ابيب وتبليغاً نحو بيروت/ وقال قياديٌ في حماس لوَكالة فرانس برس إن الحركة وافقت ان تنطلقَ المفاوضات حول الاسرى من دونِ وقفِ اطلاقِ نارٍ دائم/ غيرَ ان هذا الاعلان يرتبطُ حُكماً بسَريانِ اطلاقِ النار في المرحلة الثانية.. إذ إن حماس قدّمت تسهيلاتٍ في الشكل وليس في جوهرِ الشروط/ ومع دخولِ طُوفان الاقصى شهرَه العاشر، فإن عشراتِ الآلاف من المتظاهرين الاسرائيليين استَخدموا توقيتَ عمليةِ حماس في السابع من اكتوبر وشلّوا المدنَ في ساعاتِ الصباح الاولى.. وأغلقوا الطرقَ في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الحكومة ببذلِ مزيدٍ من الجهود لإطلاقِ سراحِ الرهائن لدى حماس/ واشتبك المتظاهرون مع عناصرِ شرطة كانوا على ظُهورِ الخيل، قبل أن تُفتحَ خراطيمُ المياه لإخلاء الطريق/ ويَضغط اهالي الاسرى على حكومتهم في توقيتٍ أَصبح دقيقاً لإتمامِ الصفقة، حيث تُسـتأنف المفاوضات الاسبوعَ المقبل بالتزامن مع اجتماعٍ بين رئيسِ الوزراء القطري ورئيسِ جهاز المخابرات المصرية ورئيسِ المخابرات الأميركية ورئيسِ الموساد فى قطر يومَ الاربعاء/ ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولٍ في الموساد أن الفرصةَ ذهبيةٌ الآن للتوصلِ إلى اتفاق، وأن الجهاتِ الأمنية توصي القيادةَ السياسية باغتنامِها// وسيصل وفدُ الموساد الى القاهرة التي اعلنت انها تستضيفُ وفوداً اسرائيلية واميركية لبحثِ النِقاط العالقة باتفاقِ التهدئة في غزة/ وهذا الاتفاق عزَلَهُ وزيرُ الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عن لبنان.. وقال من الجبهة الشمالية: إذا وَصَلْنا إلى تسويةٍ لعودةِ المُختطفين فهذا لا يُلزِمُنا بوقفِ إطلاق النار مع حزبِ الله/ واضاف: عدوُّنا لا يفهمُ إلا لغةَ القوة، سَواءٌ في غزة او لبنان، وعلينا مواصلةُ الاستعداد على الحدود الشمالية// وإذ سبقَ وأن أَدرج الامينُ العام لحزبِ الله وزيرَ الحرب الاسرائيلي ضِمن قائمةِ الوزراء الحمقى.. فإن غالانت اكد للمقاومة اللبنانية اليوم مطابقتَه الفعلية للمواصفات/ حيث إن الجبهةَ الشمالية وعودةَ المستوطنين تُعتبرُ من الخطوطِ الحمر في اسرائيل، لاسيما على مشارفِ انطلاقِ العام الدراسي// والتفاؤلُ بالوصولِ الى صفقةٍ في غضونِ أيامِ تموز بلغَ المراجعَ اللبنانية.. ووَفقَ معلوماتِ الجديد تنتظرُ بيروت وصولَ الموفد الاميركي اموس هوكستين من اليونان الى لبنان ساعةَ تقدّمِ المفاوضات او بلوغِها مستوى الصفقة/ وفي حديثٍ الى صحيفة الشرق الاوسط قال رئيسُ مجلس النواب نبيه بري إن هوكستين سيتحركُ تلقائياً بين تل ابيب وبيروت فورَ التوصلِّ الى وقفِ النار.. ويُتوقع في هذه الحالة وصولُه في ايِ لحظة لاستئنافِ التفاوض معهُ حول التهدئه في الجنوب، على قاعدة تطبيق القرار 1701 مشمولاً بانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا// هي ايامُ تموز الحارة بنيرانِ التفاوض، والتي استَنفزت فيها الجبهات لمناسبةِ مرور تسعةِ اشهر على طُوفان الاقصى, فاكدت القسام على لسانِ نجمِها غيرِ المرئي ابو عبيدة أن المقاومة ما كَلّت ولا لانت او استَكانت.. مؤكداً ان القدُرات البشرية لكتائب القسام بخيرٍ كبير.. وقد تمكنت من تجنيدِ الالاف الجُدد من صفوفِ الاسناد، واعداً بالالاف اخرين/ ووَضعَ ابو عبيدة المثلّث الاحمر على مِحور نتساريم، معلناً انه سيكون محوراً للرعبِ والقتل وسيَخرُج منه العدو مهزوماً// وفي هزائم الطوفان.. جول تتهاوى تحت نتائج الصناديق وبينها الليلة مصير الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتاحته في الدورة الثانية جيوش اليمين,ولتسديد الدين اللبناني لماكرون فقد كان اللبنانيون الفرنسيون جبهة اسناد للرئيس المُعرّض للسقوط..