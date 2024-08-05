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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024

2024-08-05 | 13:25
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مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024


كانت منطقةُ الشرق الاوسط  تَسمع عن الصفيح الساخن وبِرميلِ البارود, واليومَ جَلست عليه /فالأيامُ والليالي والمَيدان تَعِبت من وَضعيةِ التأهب , والجيوشُ استَنفرت من دون مواعيد , والمِنصاتُ الصاوخية استقرَّت عند مرحلةِ الانطلاق مع وقفِ التنفيذ. اصيب العالمُ بعُطبِ الحرب القادمة فكانت أُولى الانهيارات في الاسهم المالية التي أَصابَتها سِهامُ الشرقِ الاوسط فأَرْدَتها بخَساراتٍ هزَّت هيبةَ وول ستريت، ونالت من قيمة نازْداك، ولَطَّخت سُمعةَ بورصةِ اليابان  التي انخفضت الى ادنى  مستوىً لها منذ 1987 أُطلِقَ على هذا النهار وَصمةُ الإثنين الأسود الذي بدأت تداعياتُه من قلقٍ اميركي حول البَطالةِ والوظائف، ثم جاء قلقُ الحربِ ليدمِّرَ اسهمَ الاسواق ويتركَ في مَيدانِها وايامِها ولياليها خسائرَ ماليةً تم تَسطيرُها باللونِ الاحمر وكانتِ الاسهمُ السياسيةُ والعسكرية اكثرَ توتراً  عندما سارت على " وول ستريت" حربيٍّ غامضِ المعالمِ والتوقعات ، حيث عاشت اسرائيل على سَهمينِ إثنين الاولُ يَدفعُ نحو انطلاقِ الصواريخ  باتجاهِها والثاني يُبقيها على قلقٍ وكأن الحربَ تحتَها / وهذا ما دفع بزعيم المعارضة   الإسرائيلية يائير لابيد  الى تلخيصِ الحالةِ بسؤاله : هل يُعقَلُ أن تجلِسَ دولةٌ كاملةٌ لمدةِ خمسةِ أيامٍ بحالةِ تأهبٍ وتوترٍ واستنفار؟ لا يوجد رادعٌ ولا حكومة. لكنَّ حكومةَ نتنياهو موجودةُ في " في الكرياه .. المركَزِ الحكومي وقاعدةِ قواتِ الدفاع الإسرائيلية الرئيسية، او ما يُعرفُ  بمُعسكَرِ رابين وهو جُهز له ملجأَ  اقامةٍ تحت الارض ، واستمع من خلالها الى تصريحاتِ القادةِ الايرانيين  يعلنونَ انَّ الردَّ على اغتيال القيادي اسماعيل هنية سيكونُ عبر سيناريو جديدٍ ينفَّذُ بشكلٍ مفاجئ.ولم تقطعْ ايران في المقابل شبكاتِ التواصل مع الموفدين إذ ستجرِّبُ موسكو فعاليتَها بعد الأردن ،  اذ وصل وفدٌ روسيٌّ رفيعُ المستوى برئاسة سكرتير مجلسِ الأمنِ الروسي سيرغي شويغو الى طهران للقاء  المسؤولينَ الكبارَ في ايران، بمن فيهم  الرئيس مسعود بزشكيان.
 وتترافق الزيارات مع خطوط الاتصالات التي تقودها اميركا مع كل من فرنسا وقطر ومصر لتجنيب المنطقة خطر الانزلالق الى حرب صنفت بالعالمية الثالثة . لكن الاعلام الاسرائيلي كان ينعي هذه الجهود بسبب جنوح نتنياهو نحو الحرب وقالت هآرتس نقلا عن   دبلوماسيٍّ غربي انَّ جهودَ التهدئةِ فَشلت مع ايران ونتوقعُ رداً خلال يومين .. وتبادُلَ الضرباتِ لأيامٍ في المنطقة
ولعلَّ اميركا الجهةُ الاكثرُ ضغطاً لمنع الحرب غيرَ أنها في موازاة الحَراكِ الدبلوماسي تحشِدُ للدفاع عن اسرائيل وهي صادقتْ بالامس على  
على إرسالِ شِحنة قنابلَ لسلاحِ الجو الإسرائيلي يبلغُ وزنُ الواحدةِ منها  نِصفَ طن.
مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

05-08-2024

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