الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-08-2024

2024-08-24 | 14:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-08-2024

صِيتُ "الفشل" يسبِقُ لقاءَ القاهرة. والتأنِّي في قراءة الفاتحة عن روح التفاوض/ معقودٌ على نوايا بنيامين نتنياهو الخبيرِ في تعطيلِ الحلول/./ وقَطعاً للتُّهمةِ الجاهزةِ بالعرقلة / أَعلنت حركةُ حماس إرسالَ وفدٍ برئاسة خليل الحية إلى القاهرة/ بعد دعوةٍ تلقَّتْها من الوسطاءِ في مِصرَ وقطر لا للمشاركة إنما للاطِّلاعِ على نتائجِ المفاوضات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وتجنُّباً للتفاؤلِ المُفرِط/ فإنَّ حماس تريدُ إجراءاتٍ عمليةً لما تم الاتفاقُ عليه سابقاً وليس مزيداً من المفاوضات معَ تأكيدِ التزامِها بتنفيذِ إعلانِ بايدن وإلزامِ الاحتلال بوقفِ تعطيلِ التوصل لاتفاق/./ لكنَّ حساباتِ حماس ومنذ الثاني من تموز لا تتلاءمُ وبيدرَ بنيامين نتنياهو/ الذي وفي كل جولةٍ كان يَستخرج " أرنب" التعطيلِ بشروطٍ وتعديلاتٍ جديدة/./ وبعد العَصفِ التفاوضي على مدى أيامِ وليالي محادثاتِ القاهرة الثلاثية، المصريةِ الإسرائيليةِ الأميركية/ تَقدمتِ المفاوضاتُ إلى الوراء بتعهد نتنياهو لجو بايدن بالتراجعِ أمتاراً من جهة البحر/ من أصل أربعةَ عشَرَ كيلومتراً يمتدُّ عليها مِحورُ فيلادلفيا المحتَل، وأعلن أنه إذا حصل على موافقةٍ من حماس بشأن فيلادلفيا فإنه لن ينسِفَ الصفْقةَ في ممر نتساريم. وبذلك يكونُ قد فَخَّخ التعهدَ بربطِ المسارَيْن بين المحورين/ مع يقينه بأن حماس بزعامة السنوار لن توافق على تواجد عسكري إسرائيلي ولو محدود في محور فيلادلفيا وتُعدّه احتلالاً. وربطاً،  فقد نقلت رويترز أن خلافاً وقعَ بين نتنياهو والمفاوِضين الإسرائيليين بعد تمسُّكِه بإبقاء الجيش في مِحور فيلادلفيا /./ اختلف نتنياهو مع فريقِه المفاوض وخالَفَ توصيةَ المؤسسةِ العسكرية الإسرائيلية بأنْ لا جدوى من البقاء في المحور، متذرعاً بالقضاء على الأنفاق//. وعن هذه الذريعة نَقلت "معاريف" عن اللواء يتسحاق بريك أن نتنياهو أخبرَهُ بأنه لا يوجَدُ حلٌّ للأنفاق وأنه يَخشى انهيارَ حكومتِه وخَلُص بريك إلى أن نتنياهو يتصرفُ من منطلَقٍ شخصيٍّ لا وطني / والموقفُ نفسُه انسحبَ على  بيانِ عائلاتِ الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية الذي اكد أن نتنياهو يعرقلُ الصفْقةَ بشكلٍ مُمنهَج ويتصرفُ وَفق مصالحَ سياسية/ وهو ما يَتلاقى أيضاً معَ مواقفِ غالبيةِ المحللين الإسرائيليين بقولهم إنَّ نتنياهو سيواصلُ تخريبَ المفاوضاتِ وإجهاضَها/./   
أما المَيدانُ فكان له كلامٌ آخر/ وإذ تَركت حماس تقريرَ مصيرِ مِحور فيلادلفيا من الجانب المصري باعتباره أرضاً سياديةً مصرية / فإنها وعلى الجانب الفلسطيني منه في رفح تخوضُ معاركَ ضاريةً مع قواتِ الاحتلال/ وأَوْكَلت لمسيّرة " الزواري" الانتحارية مَهمةَ الإغارةِ على القواتِ المحتلة لممر نتساريم/ مع قيمةٍ مضافة بإطلاقِ الصواريخ على مَعبر كيسوفيم من باب الاحتياط/./  
وباستنساخِ التجرِبةِ، وبثِّ "سموم" التفاؤل عن أنَّ المؤشراتِ الأوليةَ إيجابيةٌ وبنَّاءة/ شَهدت ساعاتُ ما قبلَ محادثاتِ القاهرة المرتقبة/ سلسلةَ اتصالاتٍ أوروبيةً معَ طهران تعبِّرُ عن القلق الشديد إزاء تصاعدِ التوتر في المنطقة. أما الولاياتُ المتحدة الأميركية الواقعةُ بين حَدَّيِ العجزِ والتواطؤ،وبعد تسييرِ أساطيلِها، أَرسلت رئيسَ أركانِ جيشِها إلى المنطقة، واستهل جولتَه من الأردن قبل أن يتوجَّه غداً إلى تل أبيب للتنسيق بشأن هجومٍ محتمل لإيران وحزبِ الله/ وقال لوَكالة رويترز: جَلَبنا قُدُراتٍ إضافيةً إلى المنطقة لحماية قواتِنا إذا تعرضت لهجوم/ وسأناقشُ في "إسرائيل" كيفيةَ استجابتِها لردِّ إيران وحزبِ الله. والمرحلةُ اختَصَرها وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عرقجي بقوله : لن نَقَعَ في الفَخِّ الذي يُنصَبُ لنا /./
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

24-08-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 23-08-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024