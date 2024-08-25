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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

2024-08-25 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

الخامسة وخمس عشرة دقيقة لم تستخدم الصواريخ الدقيقة/ وبالكاتيوشيا والمسيرات تدوم النعم.. وضربة الشكر في يوم الاربعين// الضاحية الجنوبية بالضاحية الشمالية/ وعلى القوس الممتد من الجولان إلى عكا/ كانت فاتحة رد حزب الله على اغتيال "السيد محسن.. فهل أقفل هذا الملف؟// الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع الجواب في عهدة المراقبة والاستطلاع/ وبنى على تكتم العدو فرضية أنه إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود فنحن نعتبر أن عملية الرد قد تمت/ وإذا ثبت العكس فسنحتفظ بحق الرد المؤجل/ اما الان.. فاستراحة محارب وعودوا الى منازلكم// وفي الإطلالة الخاصة على فجر عملية الأربعين/ وقبل أن يشرح هجوم الثأر/ كان الأمين أمينا على توجيه التحية إلى روح الرئيس سليم الحص/ رئيس حكومة عام التحرير وسند المقاومة موؤيدها حتى اللحظات الأخيرة/ ولهذه الشخصية المقاومة الوطنية كل المديح والتقدير والثناء/ متقدما من لبنان واللبنانيين ومن عائلة الفقيد باسمى آيات التعازي// ومن آخر فصل الكلام/ وبعد التحية لصمود اللبنانيين والجنوبيين وأهل الضاحية والبقاع/ طمأن نصرالله اللبنانيين بأن عودوا إلى بيوتكم وأشغالكم سالمين آمنين/ بعد الضغوط النفسية التي رافقت الانتظار على قارعة الرد/./ وفي تشريح عملية الأربعين وبعد تجاوز العدو للخطوط الحمر بضرب الضاحية كان من الطبيعي أن تلتزم المقاومة بالرد من أجل تثبيت المعادلات التي بذلت لأجلها الدماء وما كنا لنتسامح/ وكان الرد جاهزا بعد التشييع/ لكنه تأخر لاعتبارات تتعلق بحجم الاستنفار الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي والأميركي/ وكان التأخير جزء من عقاب العدو بالانتظار والاستنفار/ إضافة إلى الوقت للدراسة والتشاور حول رد المحور مجتمعا أم بشكل منفرد/ وكان عامل المفاوضات أساسيا لإعطاء الفرصة لنجاحها/ وعندما ناور نتنياهو وتماهى معه الأميركي قررنا الرد بشكل منفرد/ ومنذ البداية وضعنا عناوين للرد أن لا يكون الهدف مدنيا من أجل تجنيب المدنيين في لبنان أي أذى/ وأن لا يكون الاستهداف ضد بنية تحتية بل أن يكون الهدف عسكريا ومطابقا لمواصفات لها صلة بمستوى القائد فؤاد شكر/ وعند البحث وجدنا هدفنا وحددنا قاعدة غليلوت الأساسية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وتضم وحدة 8200 للتجسس/ وهذه القاعدة تدير الكثير من عمليات الاغتيال وتبعد حوالي 110 كلم عن الحدود/ كما تبعد 1500 متر فقط عن تل أبيب أي من ضواحيها/ إضافة الى أهداف فرعية كالمواقع والثكنات والقواعد العسكرية في الشمال وفي الجولان/ وذلك من أجل إشغال القبب الحديدية واستنزاف الصواريخ الاعتراضية مما يتيح للمسيرات العبور إلى أهدافها/ وفي عملية الفجر جرى إطلاق 340 صاروخا وتوزيعها على 11 موقعا/ أما سلاح المسيرات فاستخدم بمختلف أحجامه/ وقبل توقيت الإطلاق كل المنصات كانت جاهزة ومبرمجة/ مع مرابض المسيرات/ سواء في جنوب أو شمال النهر/ وللمرة الأولى انطلقت المسيرات من البقاع/ وكلها عبرت الحدود بسلام ووصلت الى أهدافها/ في قاعدة الاستخبارات العسكرية " أمان" في غليلوت والأيام والليالي ستكشف حقيقة ما جرى/./ وتيمنا باستديو هوليوود/ أعلن الاحتلال أنه اكتشف العملية الضخمة وأن 8000 صاروخ كانت ستستهدف تل أبيب ومنشآت أخرى وأنه جرى توجيه ضربة استباقي/ وجرى افشال الهجوم/ وعلى السردية الإسرائيلية/ كشف نصرالله وصول إسرائيل لهذا المستوى من الكذب/ وصورة عن الفشل والوهن/ وأن الاحتلال يريد أن يقول إنه أنقذ تل أبيب/ وإذ لم ينف نصرالله إقدام العدو بعد شعوره بتحركات غريبة مع إمكانيات الأرض والسماء الموضوعة بخدمته وقبل نصف ساعة من انطلاق العملية/ من قيامه بسلسلة غارات اصابت الوديان والفلوات/ ولم تصب منصات الصواريخ الاستراتيجية/ ولا مرابض المسيرات/ وقال نصرالله/ ما بين منصات الصواريخ التي تكلفنا عشرة آلاف دولار فدماء المجاهين أغلى/ تركناها بعد استخدامها وهي ما استهدفه العدو/ وما حصل قبل العملية من غارات هو عدوان وليس عملا استباقيا/ وبعد الرد قالت مصادر واسعة الاطلاع للجديد ان لبنان تبلغ بشكل غير مباشر من الاميركيين انه اذا اقتصر الامر عند هذا الحد فالامور منتهية ولا ردود اسرائيلية في المدى المنظور/ واضافت المصادر قائلة ؛ اموس عم يشتغل معنا منيح/ وتوقعت المصادر نفسها ان يفعل الرئيس نجيب ميقاتي من اتصالاته الدبلوماسية وقالت في الشأن الحياتي ان رئيس الحكومة وبعد الانتهاء من حل مشكلة سونتراك سيقوم بزيارة الى الجزائر/ وقالت المصادر ان لبنان تبلغ ايضا وضعه على اللائحة الرمادية ماليا لكن ذلك لن يوثر على تعامل المصارف المراسلة معنا وسيقوم حاكم مصرف لينان بالانابة وسيم منصوري بزيارة الى لندن الاسبوع المقبل لاجراء محادثات في هذا الشأن/./ عن كل هذا المشهد : خسر لبنان ضميره اليوم وغاب عنه ابرز وجوهه الوطنية الرجل العصي على الفساد، الذي ما اراد شيئا لنفسه .. الزاهد  السياسي والراهب الحكومي : دولة السليم .. دوحة الادميين.سليم الحص هو  الرجل الذي اعطى بلا حدود.. فوضع له عصابات الحكم حدودا بالتعاون مع دول شقيقة لكنه كان المحارب .. الناسك .. الاعزل الا من حب الناس.تودعه بيروت .. رجلا نظيفا ..  ورئيس حكومة السلم والحرب/./
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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النشرة

المسائية

25-08-2024

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مقدمة النشرة المسائية 24-08-2024

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