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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-08-2024

2024-08-26 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 26-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-08-2024

اليوم مشى لبنان في مأتمه/ وعلى كتفيه حمل نعشه/ وقلما تسير الأوطان في جنازاتها/./ اليوم لم يمش الوطن العربي إليه/ كما في الحلم الذي راوده عن عروبة وقومية موحدة/ وعن فلسطين توأم الروح والنبض التي سكنته وأقام فيها.. مقام النفس في الرئة/./ اليوم طويت الصفحة الأخيرة على آخر رجالات الدولة/ وأغلق تراب بيروت باب ذاكرته على وطن في رجل/./ الرئيس سليم الحص، الضمير الحاضر أبدا بالضمير الحاضر لا الغائب/ ليس مثلك بيننا اليوم/ ولا بعدك/ شيعتك البلاد إلى آخر مثاويها/ وألقت عليك آخر مراثيها والسلام/ لكنك وأنت المثقل بهم الوطن/ الزاهد في كل المناصب/ نظيف الكف والجيب/ رجل المؤسسات بلا منازع من رأس حكومتها ودبلوماسيتها ونيابتها/ والمقاوم حتى تحرير الشبر الأخير/ انكفأت عنا، يوم أصبح الوطن العربي وطنا بلا خرائط/ مشطوب الخاصرة في فلسطين/ فانزويت في ثياب الحداد/ وبقيت الضمير الذي يصرخ فينا/ ويوخزنا ونحن نقف متخاذلين/./       
نودعك اليوم في مرحلة من الأزمان الصعبة التي عاصرتها/ على مرمى عدو كنت شاهدا على خيبته ذات تحرير/ وهو اليوم يجعل من الجنوب أرضا لتصفية الحساب/ ويمعن في استباحة القرى ويترصد العابرين والآمنين بالطائرات والمسيرات/ وآخرها في قلب مدينة صيدا/ قبل أن يشن سلسلة غارات مترابطة من دير سريان والطيري وطيرحرفا/ وصولا إلى وادي الحجير والوزاني وأطراف بلدة علمان/./ والعين بالعين/ دوت صفارات الإنذار في مستوطنات الشمال/ ومن إصبع الجليل إلى الجليل الأعلى فشرق صفد، كان هجوم حزب الله بالمسيرات الانقضاضية// ويأتي هذا التصعيد الميداني غداة انتهاء محادثات القاهرة على ما بدأت عليه/./ مسؤولون مصريون أعلنوا أن المفاوضات انتهت من دون اتفاق ولم يتم تقديم أي تنازلات/ومصر أبلغت إسرائيل بأنها لن تنسق إلا مع الجانب الفلسطيني بشأن معبر رفح/ وفد حماس التقى الوسطاء واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة وعاد إلى قواعده في الدوحة/ موقع واللا نقل عن مسؤول إسرائيلي أن محادثات القاهرة كانت إيجابية لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين // والإيجابية المزيفة / أشاعها مصدر في الإدارة الأميركية بتأكيده لقناة "كان"  أنها كانت بناءة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ/ واتفق جميع الأطراف على آلية ستستمر في الأيام المقبلة للمضي قدما في التفاصيل والقضايا المتبقية /./ وعند هذا الحد توقف بيع الوهم في سوق الوقت/ واستمر الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد قطاع غزة/ بعدما حشر أهلها في عشر مساحة القطاع وأطلق عملية تجريف واسعة لممر نتساريم/ حيث أظهرت صور التقطها القمر الصناعي توسيع جانبي الممر وإقامة أربعة مواقع ونقاط عسكرية عليه// وعلى هامش المفاوضات/ لقاءات قطرية إيرانية/ وأخرى للسلطة الفلسطينية في السعودية/ فيما فعل وزير الخارجية اللبناني الحركة الدبلوماسية باستقباله عددا من السفراء الأجانب وعرض معهم المفاوضات الجارية في مجلس الأمن بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان// ومن بره إلى بحره/ حيث أفرغت شحنة الفيول العراقية في مصافي طرابلس/ أما شحنة الفيول الجزائرية فتمخر البحر لتستقر قبالة الشاطىء/ بانتظار استبدال الحمولة كون موصفاتها لا تتطابق مع ما تحتاج إليه مؤسسة كهرباء لبنان/ وإلى حينه ستظل الإنارة.. بالإعارة/./
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2024

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