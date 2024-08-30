مقدمة النشرة المسائية 30-08-2024

قليلٌ من إيجابياتِ التفاوض.. كثيرٌ من التصفياتِ في المَيدان/ والحربُ.. حربان/ تَخطُو الى سنويتِها الأولى في غزة وتحجِزُ على الضِّفةِ الثانية إبادةً بطبعةٍ جديدة ضدَّ الشعبِ الفلسطيني/ حيثُ المسيّراتُ تلاحِقُ المقاومين والدباباتُ تقتحمُ المخيماتِ وتطارِدُ سياراتِ الاسعاف وتطوِّقُ المستشفيات، وأعنفُ المواجهات تدورُ حالياً في جنين حيثُ تحاصِرُ قواتُ الاحتلالِ الإسرائيلي المخيمَ بشكلٍ كامل وتنشُرُ القناصةَ على مداخلِه وسَطَ اشتباكاتٍ داخلَ أحيائِه، فيما أقدمَ الاحتلالُ على تصفيةِ وسام خازم قائدِ حماس في جنين/ وعلى خُطى غزة أعلنتْ إسرائيل أنّ العمليةَ العسكرية في جنين غيرُ محددةٍ بزمن، وستنتهي بعد تحقيقِ أهدافِها/./ والنيرانُ الاسرائيليةُ خَرجت ايضاً من الكنيست الذي صادقَ على قرار نتنياهو البقاءَ في مِحور فيلادلفيا، في اول غِطاءٍ سياسي من نوعه لمسار المفاوضات عُدَّ تفجيراً للصفْقة/ وشهِدَ اجتماعُ المجلسِ الوَزاريِّ المصغر بشأن مِحور فيلادلفيا مواجهةً كلامية وصُراخاً بين نتنياهو ووزيرِ حربه يوآف غالانت، الذي صَرَخَ وسَخِرَ من رئيسِ الحكومة قائلاً بتهكُّمٍ إنّ نتنياهو يمكنُه اتخاذُ القرارات وأنّ يقرِّرَ قتلَ كلِّ المختطفين// وتوقع مسؤولون اسرائيليون ان يشكلَ تصويتُ الكنيست عَثْرةً جديدة امام مسارِ التفاوض الذي انطلقَ بفشلٍ واستمر على إخفاقاته/ ومعَ تمسُّكِ اسرائيل بخطّ فيلادلفيا فانها تكونُ قد وَجَّهت أُولى الطعَنَاتِ الى مِصر وولايتِها الأمنيةِ والسياسية على أراضٍ تابعةٍ لها/ وبمُوجِب اتفاقِ فيلادليفا في أيلولَ عامَ الفينِ وخمسة والذي تعدُّه اسرائيل ملحَقاً امنياً بمعاهدة كامب ديفيد للسلام عامَ تسعةٍ وسبعين، سَحبت اسرائيل قواتِها في اطار خُطةٍ لفكِّ الارتباطِ معَ غزة، وعُهِدَ الى مِصر نشرُ قواتِها على الحدودِ الفاصلة معَ القطاع وقُدِّرت بنحوِ سبعِمئةٍ وخمسينَ جندياً من حرسِ الحدود، لكنَّ مِصرَ اليومَ تفاوضُ كمراقبٍ سويدي، ولم تَستخدمْ أوارقاً مثبَّتةً في معاهدات، او تضغطْ باتجاه حسمِ هذا النزاع لصالح إشرافِها على أرضٍ بمُلْكِها/ وامُّ الدنيا وحدَها قادرةٌ على البتِّ بهذا النزاع الذي يشكلُ إحدَى أهمِّ العقبات امام صفقةِ الحل, غيرَ أنَّ كلَّ ما يرِدُ من القاهرة يبقى في اطارِ الِحياد وعدمِ الضغطِ على اسرائيل لفرضِ السيطرةِ المصريةِ في فيلادلفيا// وفي السيطرةِ الاعلاميةِ والامنيةِ الاسرائيلية فإنَّ لُغزَ استهدافِ قاعدة غَليلوت تأثَّرَ بصفَّاراتِ إنذارٍ في حزبِ الله في الساعاتِ الماضية/ فمنذُ فجرِ الأحد تحيطُ اسرائيل عمليةَ الاربعين بصُندوقٍ أَسْوَدَ الى ان خَرجت معلوماتٌ مصدرُها مِحورُ المقاومة تتحدثُ عن تأكيداتٍ موثوقة باستهدافِ غَاليلوت بستِّ مسيَّرات. وزاد على هذا اليقين كلامُ للنائب حسن فضل الله قائلاً إنَّ معطياتِ المقاومة المؤكدة أنّ عدداً من مسيّراتِها وصلَ بدقّة إلى الأهدافِ المُنتقاة، لكنَّ قياداتِ العدو اتَّخذوا إجراءات، ولم يَسمحوا بنشرِ أيّةِ صورٍ تبيِّنُ سلامةَ القاعدةِ من الاستهداف، والسببُ أنه لا يريدُ أن يُعطِيَ إنجازاً للمقاومة من جهة، ولأنه غيرُ قادرٍ على تنفيذ تهديداتِه باستهدافِ لبنانَ بحربٍ واسعة من جهة أخرى وتكتّم بهذا الشكل ليقولَ إنّه لم يحصُلْ شيء، وكي لا يُطالَبَ بالردودِ من قِبل مجتمعِه.وفي نِقاطِ الاستهداف الرئاسي .. مسيّراتُ الخماسيةِ تعِدُ بالاقلاع مجدداً واستئنافِ التحركِ الذي تم تجميدُه بفِعل التطورات الاقليمية، وكشف السفيرُ المصري علاء موسى لـ الجديد عن عودةِ الخماسية للعملِ على تسويةٍ رئاسية مقبلة قائلاً إنَّ على اللبنانيينَ الاستفادةَ من الاحداثِ للتقدم باتجاه تسويةٍ تَحفظُ مصلحةَ لبنان/ وقالت مصادرُ الخماسية للجديد إنَّ الرأيَ الاميركيَّ والسعوديَّ والفرنسي يتحدثُ عن ضرورة إنجازِ الاستحقاقِ الرئاسي في لبنان قبل انتهاءِ ولايةِ الرئيس الاميركي جو بايدن/ وأنّ الحركةَ ستبدأُ منتصَفَ ايلول سبتمبر المقبل// ويُنتظرُ أن يُعطيَ الرئيس نبيه بري إشارةَ المرور من خِطاب تغييب الامام موسى الصدر غداً، وما اذا كان سيؤسِّسُ لأيِّ مرونةٍ تُبنى عليها رحلةُ الافراجِ عن رئيس الجمهورية المُغَيَّبِ