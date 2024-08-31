مقدمة النشرة المسائية 31-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-08-2024

أخرج الرئيس نبيه بري الحوار من النار وقدمه طرحا مكررا معجلا تحت سقف البرلمان ولأيام معدودات.. يليها دورات متتالية بنصاب دستوري من دون إفقاده أي جانب كان/ وقال: تعالوا غدا إلى التشاور، وصولا الى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه// في تحليل العلم الرئاسي، فإن دعوة بري وإن ضمت عدم فقدان النصاب إلا أنها أبقت على التشاور طريقا للرئاسة، وهو ما سيواجه برفض من اركان المعارضة وفي طليعتها القوات اللبنانية في احتفال قداس شهدائها غدا/ فرئيس مجلس النواب تمسك بقواعد الاشتباك الرئاسي، وعزل الرئيس عن حرب غزة، قائلا إن هذا الاستحقاق هو دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، بل العكس كنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الجهات السياسية والبرلمانية كافة الى التقاط اللحظة الراهنة من أجل المسارعة الى إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع من دون إملاء أو وضع فيتو على أحد/ وفي كلمته المتلفزة في الذكرى السادسة والاربعين لتغييب الامام موسى الصدر، شكر بري الذين شرعوا قلوبهم ومنازلهم لإستضافة إخوانهم الوافدين من الجنوب، وقدم الشكر الجزيل جدا جدا، أيضا لبعض اللبنانيين الذين تمنعوا عن استقبال نظراء لهم في الإنسانية وفي المواطنية، شكرا لهم، و"شيمتنا الصدر"،/ وتوجه رئيس المجلس لبعض الواهمين والمراهنين على متغيرات يمكن ان تفرض نفسها تحت وطأة العدوان الإسرائيلي.. وقال لهؤلاء: اتقوا الله"،/ وقرأت مصادر المعارضة في خطاب بري ولاسيما البند الرئاسي منه بأنه تغطية لحرب حزب الله الذي لا يريد انتخابات رئاسية الا بشروطه، ويريد ابقاء الورقة الرئاسية للمساومة عليها في اليوم التالي/ وتوقفت عند ختام كلمته التي جدد فيها العهد والوعد، قولا وعملا، جهادا واستشهادا، دفاعا عن لبنان وعن جنوبه مهما غلت التضحيات/ وبناء على الطرح وردوده المتوقعة، فإن الرئاسة لم تغادر الى يومها التالي/ وليس هناك من علائم ظهور رئاسي ما خلا آليات خماسية بدأت تزيت محركاتها/ وتوقعت مصادر الجديد حصول تشاور سعودي فرنسي بعد مغادرة السفير السعودي وليد بخاري الى الرياض التي يزورها ايضا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان/ وتضع الخماسية آمالا على استئناف الجهد الرئاسي، لكن اللبنانيين المختصين بهذا الملف أصبحوا يتمتعون بعلامة الجودة في التعطيل، ولديهم الذخائر والقبة الحديدية السياسية القادرة على التقاط الحل وإنزاله أرضا/ واذا ما قال لهم رئيس المجلس تعالوا الى التشاور غدا.. فأقرب الأجوبة أن غدا هو يوم أحد.. عطلة رسمية مكملة للتعطيل السياسي الجاري المفعول/ وليس الثنائي بدوره يعيش حماسا رئاسيا قبل نهاية الحرب.. فأولوياته على طريق القدس.. وسننتظر طويلا قبل ان يسلك اوتوستراد بعبدا/ ولحينه فإن الضفة سارت على درب غزة، وبنيامين نتناهو يتراقص على اشلاء الفلسطينيين وتدور حاليا اشرس المعارك بين المقاومين وقوات الاحتلال في الضفة/ الوضع هناك معقد جدا، تقول اسرائيل.. والفلسطينيون يظهرون باسلحة على الكتف// كتف الضفة كان صفا واحدا من كل الفصائل.. في ابرز وحدة مقاومة لم تشهدها فلسطين منذ عقود.