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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024

2024-09-02 | 13:37
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مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024

زعيم الحرب الذي لا يمتثل لأي من محاكم العالم هرب اليوم الى محكمة العمل الاسرائيلية/ فتفوق بنيامين نتنياهو على كل المهارات  اللبنانية في شق صفوف العمال وتدجين النقابات وسحبها الى حضن السلطات / وتمكن من القبض على 7 اكتوبر نقابي في منتصف النهار/./ وقبل ان يكتمل مشهد الانهيار في المؤسسات والمرافق العامة الاسرائيلية من مطارات ومرافىء وشركات/ كان نتنياهو قد فض العروض وطلب الى محكمة العمل  اتخاذ تدبير سريع /فاستجابت المحكمة وأمرت بوقف الاضراب العام  بذريعة أنه ناجم عن أهداف سياسية وليست اقتصادية//. وتسبب هذا القرار باندلاع النزاع في صفوف الهيستدروت وعائلات الاسرى والمتظاهرين في الشوارع والذين أغلقوا محور ايالون الذي يربط مدن تل ابيب.// وقرر العاملون  في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية  مواصلة الإضراب/ ما قاد الى نشوب فوضى في المطار/، لكن  نتنياهو تجاوز كل هؤلاء معتبرا  أن الإضراب في إسرائيل هو  دعم لرئيس المكتب السياسي في حركة حماسيحيى السنوار/ وتلقى نتنياهو في الساعات الاخيرة نبأين غير سارين من أميركا وبريطانيا،/ إذ قال  الرئيس جو بايدن إن رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يقوم بما يكفي من الجهد لضمان التوصل الى ابرام اتفاق بشأن الاسرى /. واعلن البيت الابيض هذا المساء أن بادين وكامالا هاريس  ناقشا مع فريق التفاوض مقترحا جديدا لصفقة غزة  بما يضمن الافراج عن الرهائن / وقالت صحيفة واشنطن بوست  إن الادارة الاميركية تحدثت مع مصر وقطر حول ملامح صفقة نهائية لتقديمها إلى الأطراف في الأسابيع المقبلة// اما الهدية البريطانية الابرز لنتنياهو فجاءت مغلفة بالسلاح،/ إذ  أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي  ان بريطانيا لن تجدد تصدير السلاح لاسرائيل  موضحا ان بعضها يشكل خطرا حقيقيا./ واضاف:  سنعلق ثلاثين رخصة تصدير منها عتاد مستخدم في غزة ومكونات طائرات مقاتلة  وهيلكوبتر ومسيرات //فهل سيقود كل ذلك الى الضغط على نتنياهو؟  لا ملامح بهذا المسار/ ويستمر زعيم الحرب بحربين اثنتين قطاعا وضفة ويعلن خلال جلسة لحكومته أنه سيكون هناك رد قوي على قتل أبنائنا الاسرى في غزة/ قائلا : لن نتخلى عن محور فيلادلفيا ليس لاثنين واربعين يوما بل لاثنين واربعين  عاما.//  وبهذه السيطرة يكون نتنياهو قد احتل الامن والسياسة / واليوم اضاف اليهما الاقتصاد وفتت مجتمع الهيستدروت الذي اسسه بن غوريون //.وحربه على لبنان تخطت قواعد الاشتباك باستهداف مؤسسات تابعة لليونفل/غارة من طائرة مسيرة استهدفت سيارة عند طريق عام بلدة الناقورة  يقودها شاب يعمل في شركة تنظيفات متعاقدة مع اليونيفيل ومعه ابن عمه القادم من الاغتراب  فقضى حسين وعلي مهدي سويا شهيدين في هذا  الاعتداء على ان يشيعا ويدفنا في تراب بلدتهما الناقورة بعد ظهر الثلاثاء./ ولم تملك اليونيفل سوى الاعراب عن اسفها  مشددة على أن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف//وفي مستجدات القوات اللبنانية المتعددة الجنسيات السياسية، فإن طرح معراب .. طرحه ارضا المفتي  الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي يتحدث غالبا من حواضر عين التينة، وهو قال لسمير جعجع: لم يكن ينقص خطابك بالأمس سوى أن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية.وما تراءى شيطانا لمجتمع بري كان ملاكا للتيار الذي  تلقف بإيجابية التطور في موقف  رئيس القوات خاصة لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبل بما يجسد طموحات جميع المكونات اللبنانية ومحاباة التيار لجعجع ترافقت وتقديم الود للبطريرك الراعي في زيارة رأستها سيدة الظلمات ندى البساتي. واللافت في الزيارة انها تستبق تنسيقا للنواب الاربعة الخارجين من معتقل التيار والعازمين الخميس على وضع اسس خريطة الطريق مع الراعي في الديمان . يشارك التيار الوطني الحر سمير جعجع ليكون " الغد لنا ولكم " ويقوطب على النواب الاربعة  ليقدم الشكوى الى الراعي على معصية مسيحية ارتكبها هؤلاء عندما خالفوا تعاليم جبران .
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024

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مقدمة النشرة المسائية

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02-09-2024

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