مقدمة النشرة المسائية 16-09-2024

الجبهة لاحقت اليوم خطوات آموس هوكستين و"عا دعساتو نحنا مشينا"، لكنه كان يتعثر في كل خطوة ولقاء جمعه بالاسرائيليين الذين يقيمون العداء مع كل ما يمت بصلة الى عبارة "اتفاق"،// حمل الوسيط الاميركي حزمة تنبهيات الى القيادة الحربية الاسرائيلية، وأبلغ الوزير يوآف غالانت بأن معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى وستعرض إسرائيل للخطر، غير ان الوزير المعرض "للقبع" من حكومة نتنياهو اعتبر أن السبيل الوحيد المتبقي لإعادة سكان الشمال الى المستوطنات هي العمل العسكري/ وسعى هوكستين الى تقديم حوافز للاسرائيليين عبر إبلاغهم بأن الاتفاق على الحدود البرية قيد التنسيق والتحضير مع المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم حليف حزب الله الرئيس بري/ وأن الحل سيأتي مع وقف اطلاق النار في غزة/ ومرة جديدة كانت مشكلة الطرف الاسرائيلي تبرز في تفلته من اي التزام ولاسيما لناحية تطبيق القرار 1701،/ حتى ان اسرائيل عادت الى النزاع الاول، وتوقفت عند خيمة كان نصبها حزب الله في مزارع شبعا/ وبحسب هيئة البث الاسرائيلي فإن الاقتراح الذي يحمله هوكستين للاتفاق على النقاط البرية يتضمن اعادة الرسم انطلاقا من موقع الخيمة التي تبين انها أقيمت في منطقة لبنانية/ وبمجرد سماع المسؤولين الاسرائيليين عبارة الخيمة، محور النزاع، أعادوا النقاش الى نقطة الصفر ورفعوا سقف التهديد بتغيير الوضع في الشمال/ وهو ما عبر عنه بنيامين نتناهيو في لقائه اموس هوكستين قائلا: سنفعل ما يلزم لحماية أمننا وإعادة السكان، ولا يمكن اعادتهم من دون عمل امني جذري/ على ان يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتماعه بهدف المصادقة على توسيع أهداف الحرب/ لكن هذا المستوى من التهويل سيظل تحت السقف الأميركي / ونتنياهو نفسه قال بالأمس إن أي حرب مع لبنان لن تبدأ قبل تأمين الغطاء الدولي لها/ اما التهديد بأرض محروقة وقرى جنوبية منزوعة السكان وشريط امني بعمق هذه القرى، فهو يندرج تحت بند "الاحتلال المستحيل"،/ وقد علق رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم على امكانية قيام العدو الاسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال اراض في الجنوب قائلا: "فشروا"،// "وفشروا" الموجهة للعدو تنطبق ايضا على انتخابات الرئاسة في لبنان وامكانية استعجالها لكونها لا تزال تصطدم بقواعد اشتباك سياسية/ وربطا قال بري لمحطة ال (ان بي ان) إن ما طرحناه في 31 آب من تعديلات في مبادرتنا حول الملف الرئاسي هو آخر ما يصنعه الانسان. واضاف: كل اطراف الخماسية ايدت مبادرتنا الرئاسية بالمفرق فما الذي يمنع تأييدها بالجملة/ والقناعة الخماسية تتحرك وفق الخيار الثالث واستعجال انتخاب الرئيس قبل استحقاق الرئاسة الاميركية ونهاية ولاية الرئيس جو بايدن/ وبانتظار وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فإن الخماسية لن تشهد على اجتماعات مرتقبة في الايام المقبلة لأنها قالت ما لديها في اجتماع قصر الصنوبر يوم السبت الماضي/ والى حين كشف اوراق لودريان، فإن الخيار الثالث سيعود الى المربع الاول ليتم طرح السؤال على حزب الله: هل حان الوقت للبحث باسم خارج جمهورية سليمان فرنجية البعيدة؟/ وعند السؤال يحال الجواب الى الحرب في غزة.. وعند انتهائها يصبح كل طرح للنقاش.