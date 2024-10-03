مقدمة النشرة المسائية 03-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 03-10-2024

أرادته تل أبيب استطلاعا بالنار/ لكشف قدرات المقاومة/ فارتدت نيرانها على وجوه جنودها وضباطها/ وحشدت لاجتياح البر ست فرق وألوية نخبة/ ليكشف الميدان أن بنيامين نتنياهو حفر حفرة للمقاومين فوقع جنوده فيها/ وأن ضباطه نمور من ورق// أقدم الاحتلال على مغامرة البر/ وفي اليوم الثاني لمحاولة عبورهم المستحيل/ فتحت لهم المقاومة صفحة جديدة/ وسجلت عليها عشرات العمليات المقدامة/ وفي معركة التصدي/ خرجت لهم من باطن الأرض واشتبكت معهم وجها لتفجير/ وأعدت لهم ما استطاعت من كمائن مركبة/ وألغام الباطن مسبقة التفخيخ / وأطلقت المئات من صواريخها على تجمعات الجنود/ ومسيراتها إلى ثكناتهم ومعاملهم العسكرية/ ولم تهدأ صفارات الإنذار في مستوطناتهم/./ كل محاولات التقدم ولو شبرا واحدا لتدنيس الأرض / باءت بالفشل/ فكفركلا غرست في الأرض بندقية/ ومارون الراس اختزنت الصاعق/ فأمسكت يارون فتيل التفجير/ وعلى مساحة خط التماس الأول/ امتلأ الفضاء طوافات وعمليات اغاثة لانتشال القتلى والمصابين/ ومع فرض جيش الاحتلال رقابة عسكرية تامة على أعداد القتلى/ أقرت يديعوت أحرونوت أن رجال الميدان كانوا قاب قوسين من أسر جندي قتيل/ وبالمجازر المتنقلة من الجنوب إلى البقاع/ واصلت تل أبيب إطلاق حقدها على الضاحية الجنوبية/ بغارات استهدفت إحداها مقر العلاقات الإعلامية في حزب الله والهدف واضح/ قتل الكلمة التي تؤرخ وتؤرشف إنجازات المقاومة// وإلى أطقم الإسعاف والدفاع المدني ومختلف هيئاته من ليلة الباشورة/ إلى ضفة الوزاني حيث تعمد جيش الاحتلال استهداف الجيش اللبناني فاستشهد عنصر من ضمن مجموعة كانت ترافق فرق الإنقاذ/ لينضم إليه شهيد آخر للمؤسسة العسكرية/ باستهداف مركز للجيش في بنت جبيل// ومن فوق دخان الحرب ترتفع سحب سياسية مثلثة الاضلع عمدت اليوم بالصوت المسيحي وبركة الكنيسة/ واليها حج اليومب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متطلعا الى غطاء ماروني يمد خريطة الطريق بتوافق وطني جامع/ وتوزعت المهمة على خطين: رئيس الحكومة الى الصرح ووفد الاشتراكي الى الصروح السياسية حيث زار النائب وائل ابو فاعور كلا من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل/ وفيما التزم جعجع صمتا مدويا إلا بالرد على الجديد فإن النائب سامي الجميل نهض الى موقع مسؤول.. اعترض على شكل اللقاء الثلاثي لكنه وافقه في المضمون قائلا إن هذا هو الاهم مسجلا ايجابية للقاء هي انه اكد فصل مسار لبنان عن غزة وطلبت الدولة من خلاله وقف اطلاق النار وابدت الاستعداد لتنفيذ القرار 1701معتبرا ان هذا تطور مهم/ وانعكست ايجابيات الجميل على النازحين واولوية العودة الى قرى الجنوب وتوقف التوغل البري متحدثا عن وجع يجب ان ينتهي ورافضا ان يكون في الوطن اي فريق مكسورا او مهزوما/ قدم الجميل رؤية زعيم مسيحي ببعد جامع ما دفع النائب ابو فاعور الى وصف خطابه بانه يمثل الوعي الوطني/ وهي المزايا التي غابت عن خطاب معراب.. الذي جاء خاليا من اي نص إلا من ارتكاب المشقة للرد على قناة الجديد/

لجأ سمير جعجع الصامد على تلاله الى اتهام الجديد بالممانعة وهي المحطة التي لا " يتعزل " نوابه وناشطوه ومحللوه عن اطلاق مواقفهم من خلالها لانها وباعترافهم لكل اللبنانيين ولا تحجب اراء اي من المكونات .

وقائد " بدنا وفينا " لم يرتكب لليوم مبادرة الانغماس في الحل السياسي ولم ينطق إلا لادانة إعلام وتصحيح ما لم يكن صحيحا .

ولم يجرؤ جعجع على النطق باسمنا وتسميتنا لان الجديد اوقعته في الحرج.. ولاسيما ان ما طرحته في مقدمتها الاخبارية بالامس هو موضع جدل بين القوات والعديد من النواب ومنهم .. من هو اقرب الى معراب .

ولأن الزمن .. هو زمن حروب

نكتفي بهذا القدر

حيث وجع الناس والآلام المشردين ..وضحايا الغارات والبيوت المدمرة اسمى واكبر