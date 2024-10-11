الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024

2024-10-11 | 13:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024

وتعمدت الثلاثية الذهبية بالدم/./ جيشا وشعبا ومقاومة وأضافت إليهم إسرائيل  قوات السلام الدولية العاملة في الجنوب /./ مقاومة تدير حقل رمايتها كالطلقة الأولى/ مقاومون ثابتون في الميدان ولا ينسحبون حتى من المواقع الساقطة عسكريا/ يوقتون صلياتهم ومسيراتهم/ على مستوطنات جديدة دخلت حيز الأهداف/ وشعب احتضن المقاومة وحملها في حله وترحاله/ بات هدفا يوميا للمجزرة في كل حي وبيت يتخذه العدو ذريعة لاصابة هدف/  فيقتل ويجرح مئات المدنيين /./ وللداعين لانتشار الجيش في الجنوب/ فثالوث المعادلة الذهبية هو من نسيج اللحم والدم الممتد من رأس الناقورة حتى الجرد/ يقف عند حدود النار/ يحرس بوابات القرى/ وهو دفع اليوم الضريبة بجنديين شهيدين وثلاثة جرحى بعد استهداف الاحتلال أحد مراكزه في بلدة كفرا الجنوبية/./ أدخل الاحتلال الجيش اللبناني دائرة الاستهداف/ ومعه قوات اليونفيل / وبشكل ممنهج ضرب مقرها الرسمي في الناقورة وقصف أبراج المراقبة لتحييدها عن مهامها/ وإجبارها على الانسحاب بهدف السيطرة على مواقعها/./ والأمم .. تفرجت على أممها المنتشرة في الجنوب في جلسة مجلس الأمن واكتفت بعبارات لا ترقى الى تسمية إسرائيل بعينها .. فأدانت أميركا الاستهداف عموما /./ والضوء الاميركي الساطع  يحقق من خلاله بنيامين نتنياهو أهداف الولايات المتحدة الأميركية بشرق أوسط جديد/ وهو ما قال عنه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف : كأننا في بداية العام 2006/ وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده فوق الأنقاض وتحت سماء لم تفارقها طائرة الاستطلاع/ رسالة لمن يستعجل الاستثمار في النتائج السياسية للمعركة/  بأن المعركة لا تزال في بدايتها و"بكير بكير كتير" الحديث عن الاستثمار فلا تستعجلوا وتحرقوا أصابعكم / أم أنكم لم تتعلموا من دروس العام 1982 /./ ومن نسي دروس الماضي تذكروا ان الاسرائيلي لا يعمل لمصلحتكم / وفي هذا الكلام صليات مباشرة من محيط الضاحية الى معراب حيث يعقد غدا السبت وبالتزامن مع عيد الغفران مؤتمر أراده رئيس حزب القوات سمير جعجع لانقاذ لبنان / لكن جعجع يبدو انه سينقذ الوطن وحيدا مع رجل من البصرة / فالمقاطعة السياسية لهذا اللقاء توسعت/ وبعض المشاركين خفضوا مستوى التمثيل الدبلوماسي رفضا لطروحات ليست في المكان ولا الزمان المناسب/./ وستغيب وجوه ولاسيما مسيحية منها من المحيط البيروتي الى الخليج الكسرواني، ولو كان فارس سعيد مدعوا لأنقذ بعضا من الفراغ السياسي . والغائبون يأخذون على جعجع استعجاله المراحل وتقديم نفسه زعيم اليوم التالي .. وعلى الخراب . والتالي لم ينضج بعد , وقد تناوله وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن اليوم مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في اتصالين هاتفيين مطولين . وقالت معلومات الجديد إن الجانب الاميركي يواصل العمل مع الفرنسيين على صيغة معدلة للقرار 1701/./ وقالت مصادر دبلوماسية للجديد إن ترميم القرار لم يعد مطروحا وإن الاقرب الى الطرح هو 1701 " بلاس " وهذا سيتطلب بحسب المصادر منطقة امنية عازلة في القرى الامامية .. وهو ما لن يوافق عليه لبنان قبل المقاومة .
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

11-10-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024
Play
2024-10-09
Play

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

2024-10-09

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2024
Play
2024-10-07
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2024

2024-10-07

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024