الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

2024-10-30 | 14:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

وَضعت اسرائيل دولةَ لبنان على خرائط النار.. وتختارُ منها ما يناسِبُ المجزرةَ وتوسيعَ رُقعةِ الدم وضربَ المدن وتهجيرَ سكانِها جَمْعاً.. كزِلزال نزوح. بعلبك.. حكايةُ التاريخ واعمدةُ الآلهة.. البقاع بناسِه الرِّيفيينَ والحَضَريينَ والقَرَوِيّين.. البقاعُ الغربي بسِحره وأَقماره المُطِلَّةِ على مشغرة.. النبطية وبيوتُ سِيَّادها ومَوْقَعةُ عاشورائها وحيُّ راهباتِها .. الصرفند واطفالُها ونساؤها والجَدَّاتُ والأحفادُ الذين كانوا في زيارةِ استشهاد.. كلُّها حلقاتٌ نازِفةٌ متسلسلة.. ولا تَعِدُ اسرائيل سوى بالمزيد// عدوُّك على بُعد اميالٍ في السماء.. يَضرِبُ حيث يَشاء ويُراكِمُ الضحايا بذريعة ضربِ اهدافٍ لحزبِ الله/ وتحت حُجَّةِ مهاجمةِ مخازنِ وَقودٍ تابعةٍ للمقاومة هَجَّرت اسرائيل نحوَ مئةِ الفِ مواطنٍ تَناثروا على الطرقات.. قِسمٌ نَزَح الى عرسال ودير الاحمر وآخَرون احتَمَوْا بمدينة زحلة/ وسَطَ حالةٍ من الاضطرابِ والخوف من الاستهداف اثناء رحلةِ الانتقال المريرة// لأجل خزّانٍ لا يُعرفُ ما اذا كان تابعاً لحزبِ الله ام انه لاهالي المنطقة.. اقدمَ العدو على تفجير قرىً باكملها ولو كان يَقصدُ خزاناً لفعلَ ذلك بتحييد المدنِ وسكانِها وهو الاقدَرُ على التِقاط "دبّة النملة" من طائراتِ استطلاعٍ خبيثة اصبحت تُقيمُ على شُرُفاتِ اللبنانيين ليلَ نهار/ فَتَحت عرسال ابوابَها للوافِدين من نواحي البقاع المستهدَفة.. كانت دير الاحمر دياراً لهم.. أَثبَتَت زحلة انها عروسُ البقاع وسيدةُ المدنِ المضافة/ فيما سَكَنتِ الأحزانُ في النبطية الجريحة.. وَدَّعتِ الصرفند عَشَرَةً من الاطفالِ والنساء والاجداد الذين سَرقتِ الغاراتُ قِبلةَ نزوحِهم/ وعلى وقْعِ التجريف الحربي لمواطنينَ وقرىً ومستشفياتٍ تَرتفعُ مرةً اخرى الاوركسترا الدبلوماسيةُ التي تَختبر نيَّاتِ بنيامين نتنياهو على وقفِ اطلاق النار،حيث من المقرر ان يزورَ مستشارا الرئيسِ الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك إسرائيل الخميس في مسعىً لإبرامِ اتفاقٍ لإنهاء ِالحربِ في لبنان/ ومعَ إطباق موجةٍ مع التشاؤم على هذه المساعي بسبب عزم نتنياهو على مواصلة الحرب، فإنَّ الاشاراتِ الايجابيةَ  الوحيدةَ جاءت على مَرمى بحرٍ من لبنان،  إذ عبَّر الرئيسُ القبرصي نيكوس خريستودوليديس عن تفاؤله إزاءَ التوصلِ لهُدنةٍ في لبنان خلال الأسبوعِ أو الأسبوعينِ المقبلين/ وقُبيلَ وصولِ هوكستين فإنَّ الخارجيةَ الاميركية أَجرت مسحاً سياسيا عسكريا لمواقفِها فأَعطت اسرائيل حقَّ ضربِ اهدافٍ لحزب الله وقالت إنها ضرَباتٌ مشروعة، لكنها اضافت اننا نريدُ ان نرى في نهاية المطاف وقفاً للنار وحلاً دبوماسيا في لبنان/ وفي المسح " البري " قال رئيسُ مجلس النواب  للشرق الاوسط في مَعرِض نفيِه لما يُشاع " إنَّ ما كُتب قد كُتب ولسنا في واردِ تغييرِ ولو حرفٍ واحدٍ بالقرار 1701 واصاف ان الوسيطَ الاميركي لم يأتِ على ذِكرِ القرار 1559 او إحلالِ قواتٍ متعددة الجنسية مكانَ قوات الطوارىء.
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

30-10-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024
Play
2024-10-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024

2024-10-28

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024
Play
2024-10-27
Play

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

2024-10-27

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024