مقدمة النشرة المسائية 05-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 05-11-2024

ترسم اميركا مستقبلها الرئاسي : أزرق بلون الدم / فسماء كامالا هاريس الزرقاء يلونها دونالد ترامب بالاحمر الطامح لاستعادة البيت الابيض من قبضة الديمقراطيين /./ وتخوض اميركا في هذه الساعات ترتيب خريطتها السياسية لأربع سنوات في انتخابات لم يتبين فيها هوية المرشد الاميركي الجديد لسائر كوكب الارض /./ وكادت استطلاعات الرأي تعلن استسلامها امام حرب المرأة على الرجل .. والرجل على سياسات رئيس فشل في صد الحروب او معالجتها/ انهزمت التوقعات وأحالت الصدمة الى ولايات سبع متأرجحة .. وإحداها ستقرر ما اذا كانت اميركا سترتدي فستانا رئاسيا للمرة الاولى أم أنها ستعود الى ربطة العنق الحمراء /./ قال ترامب إنه لم يحضر خطاب النصر لكنه مستعد لذلك/ وأدلت هاريس بتصريحات المرأة القوية / غير أن المرشحين سيقفان هذه الليلة على ابواب ولايات غادرة وغامضة وكاتمة للصوت الانتخابي/ ولا تبوح بأسرارها إلا بعد سماع مكبرات الصوت من الولايات الاخرى /./ ومع تقدم الساعات تتزايد الرهانات وترتفع المخاوف من فوضى اعلان النتائج والتي تنسب غالبا الى حملة ترامب / وقد استبق المرشح الجمهوري هذا الأمر فلم يستبعده كليا عندما قال : لن تحدث اي اعمال عنف من الجمهوريين / و سأعترف بالخسارة إن جاءت الانتخابات عادلة. والابرز هو أن يقدم ترامب على إعلان النتائج بنفسه قبل صدورها من عمليات الفرز الرسمية . وادخل لبنان جمهوريته بين جمهوريين وديمقراطيين .. والى المنازلة وتغليب مرشح على اخر، كانت الورقة اللبنانية لاعبا وولاية قائمة بذاتها . ومع بدء " تشميع الخيط" لعهد الرئيس جو بايدن استأنفت الادارة الاميركية الحالية خيوط التواصل لوقف اطلاق النار، وقالت نيويورك تايميز إن هجوم اسرائيل على لبنان يثير قلق ادارة بايدن لانه قد يتحول الى القتال بين اسرائيل وايران، وإن الصراع بين اسرائيل وحزب الله يشكل الخطر الأكبر على واشنطن وليس الحرب في غزة . وسيعاود اموس هوكستين بحث نقاط التفاهم في تل ابيب الاسبوع المقبل، واذا تمكن من انتزاع الاجواء الايجابية من بنيامين نتنياهو فإنه سيبدأ في ترسيم الخط الحربي وابلاغ المسؤولين اللبنانين بالشروط والالتزامات المطلوبة .واعتبارا من الغد ستبدأ الحكومة اللبنانية العمل على تطبيق الآليات كبادرة حسن نوايا، وعلمت الجديد ان نصاب الستة عشر وزيرا قد تم تأمينه لعقد الجلسة التي ستقر في بندها الثاني منح وزارة المالية سلفة خزينة لتطويع الف وخمسمئة جندي في الجيش. وعلى الرغم من اعتراض وزير الدفاع موريس سليم على هذا البند فإن الحكومة ستمضي به لانه محال من وزارة المالية وإذا استمر وزير الدفاع على رفضه فإنه بذلك سيكون مساهما في تعطيل الحل المرسوم لتطبيق القرار 1701 ومندرجاته .. وما على مجلس الوزراء سوى تجاوز اعتراضه " النكدي "