الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

2024-11-19 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

اموس هوكستين في بيروت.. مرادفٌ  لانطلاق مسارِ وقفِ اطلاق النار / غير انَّ نِقاطَه الثلاثَ عَشْرةَ تَخضع حالياً للتفتيش اللبناني بخطٍّ ساخنٍ مفتوح من عين التينة الى عوكر/./ فلقاءُ الساعتين بين الرئيس نبيه بري والموفدِ الاميركي بحضور الشهودِ من الطرفين انتهى الى اظهارِ الايجابيات واعلانِ هوكستين رسمياً  انَّ أمامَنا فرصةً حقيقية لانهاء الصراع ونأمُلُ ان نصلَ الى حلٍّ في الايام المقبلة. وردَّ بري التحيةَ الايجابية بالمِثل قائلاً إنَّ الوضعَ جيدٌ مبدئياً وما تبقَّى لإنجازِه هو بعضُ التفاصيلِ قبل الانتقالِ إلى المرحلة التالية.  اما عن الضماناتِ التي تطلُبُها اسرائيل فقال بري:  " هي على عاتقِ الأميركيين"/./ والتفاصيلُ الواردة في كلام بري يبحثُها مستشارُه علي حمدان في مقر  السّفارة الاميركية وذلك بالخط المفتوح مع رئيسِ المجلس هاتفياً وبعضِ القانونيينَ والدستوريين اللبنانيين وَفْقَ معلومات الجديد . وتشيرُ المعلوماتُ الى نُقطةٍ ملتبِسة توقَّف عندَها الجانبُ اللبناني منذ تسلُّمِه مقترحَ هوكستين وتتعلقُ ببند الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل / وحِيالَه اعتَبر لبنان انَّ المقترحَ يعيدُنا الى ما قبلَ الخطِّ الازرق وترسيمٍ جديد للحدود  المرسَّمة، ما يُعدُّ خطراً سيادياً واشكاليةً وُصِفت بانها " حمَّالةُ اوجُه " . وتؤكدُ مصادرُ المفاوضين اللبنانيين : اننا اجْرَينا تنازلاتٍ كبيرةً إلَّا على الارض وسيادتِها . ويَخشى لبنان من تدبيرٍ اسرائيلي يَستفيدُ به العدو من وهج  مكاسبِه في الحرب  لأجل تعديلِ الحدود المثبَّتة دولياً / وبالتالي   يَستثمر  بمِساحاتٍ وقرىً احتلتها اسرائيل مؤخراً  لتأمين حدودِها ومستوطنيها في الشمال ورسمِ خطٍّ جديد حاجبٍ لاطلاق الصواريخ. لكنَّ التفاوضَ اللبناني قد يجدُ حلولاً لهذه النقطةِ الخلافية  سواءً بتعديل المصطلحات او عبر طرحِ اقتطاعِ اراضٍ عازلة من المطلة الاسرائيلية نفسِها . واذ لا يزال هذا الامرُ خاضعاً للنقاش، فإنَّ اموس هوكستين سيكون ضيفَ لبنانَ الليلةَ قبل ان يغادرَ الاربعاء الى تل ابيب مصحوباً بسيلٍ من التفاؤلِ اللبناني الذي يبقى حَذِراً لأنَّ الشَّيطانَ يكمُنُ في اسرائيل / وقالت مصادرُ المفاوضين اللبنانيين : من عنّا تقريباً خالصة والاجواءُ ايجابيةٌ لأبعدِ الحدود ..حتى معَ بروزِ مشكلةِ الحدود.وتسجِّلُ المصادرُ ان هوكستين يأتي مدعوماً من الادارة الاميركية بجناحَيْها، وقد سهَّلَ له لبنان مهامَّه في اسرائيل وعبّدَ الطريقَ امام اعلانِ وقف اطلاق النار / وهذه النيرانُ تأخذ دورَها على خريطة الحل فتبلغُ اشتعالاً غيرَ مسبوقٍ جنوباً معَ استمرارِ اسرائيل في قضمِ القرى وتفجيرِ المِساحات ومحاولاتِ التقدم الى  البياضة في الناقورة ونحو مرتفعات الخيام / اما بلدةُ مارون الراس الحدودية فقد شَهدت على سقوط رؤسٍ اسرائيلية عندما تم  استهدافُ تجمعٍ لقوات العدو عند الأطراف الجنوبية للبلدة بصَلياتٍ صاروخية على دُفعتين / كما استُهدف تجمعٌ آخرُ في شماليِّ البلدة / وهناك أيضا أصابَ صاروخٌ موجهٌ منزلًا تحصَّنَ فيه جنودُ العدو وأوقعَهم بين قتيل وجريح . وبعد إعلان وسائلِ إعلامٍ عبرية  إصابةَ احدَ عَشَر  جنديًا على الجبهة الشمالية للعدو / تتالت اعلاناتُ  سقوطِ قتلى وجرحى / كان أبرزَها استهدافُ مجموعةٍ من لواء غولاني كانت تقومُ بعمليةِ إمدادٍ لوجستية بطائرةٍ مسيرة  / ما أدى إلى مقتلِ جنديٍّ وإصابة عددٍ آخرَ/ واعلن حزب الله كذلك ان المقاومة اعدت العدة لضمان قدرتها وجاهزيتها لتنفيذ عمليات في حيفا وما بعد بعد حيفا ولمدى ً زمني لا يتوقعه العدو/./ وهذا التفاوض الصاروخي .. الذي تتبعه اسرائيل بدورها في القصف واستهداف المدنيين  قد ينتهي بزيارة الموفد الاميركي غدا الى تل ابيب اذا ما قرر بنامين نتياهو استخدام مناورة جديدة.
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

19-11-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 18-11-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024
Play
2024-11-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

2024-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024
Play
2024-11-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

2024-11-16

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024