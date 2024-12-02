الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-12-2024

2024-12-02 | 13:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 02-12-2024

اكثرُ من ستينَ خرقاً اسرائيلياً  ضِمنَ الاسبوعِ الاولِ من مُهلة الستين يوماً /مسيّراتٌ وغاراتٌ وقصفٌ مِدفعيٌّ وشهداءُ من مدنيين وعسكر وامنِ الدولة وتفجيراتٌ في القرى / وفي اليوم السادس  اعلنتِ المقاومةُ البيانَ الاولَ الممهورَ بعبارة وقد أَعذر من أَنذر ونَفذت عمليةً استَهدفت موقع رويسات العلم  ضِمنَ الاراضي اللبنانيةِ المُحتلة//. سريعاً تحركت الاتصالاتُ لحصرِ الردود ضِمنَ البُقعةِ نفسِها وعدمِ تمدُّدِها و تعريضِ الاتفاقِ للخطر، واعلن البنتاغون  أنَّ اتفاقَ وقفِ اطلاق النار  في لبنان صامدٌ ومتماسكٌ على الرَّغمِ من بعض الحوادث، فيما اكد البيتُ الأبيض أنَّ آليةَ مراقبةِ وقفِ إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامَّها رَغم وجودِ ضَرَباتٍ متقطعة/ وانهمرتِ التهديداتُ الاسرائيلية التي تَرَافقت وقصفاً مدفعياً على القرى الامامية لكنَّ بنيامين نتنياهو الذي قال ان اسرائيل ستردُّ بقوة اعلن على السطر نفسِه اننا مصممونَ على تنفيذِ وقفِ اطلاقِ النار وابقى نتنياهو على  اجتماعِ الحكومةِ الاسرالئيلية غداً في الشمال. وبدا ان اتصالاتٍ ارتفعت من فوق  النار لتطويقِ ما يجري، اذ تحركتْ دبلوماسيةُ اموس هوكستين بناءً على رغبة لبنان/ وأكد رئيسُ مجلس النواب نبيه بري أن الخروقاتِ  ليست ضِمنَ بنودِ الإتفاق / بل إنها خرقٌ فاضحٌ للبنود / متسائلًا عن دور اللجنةِ المولجة بمراقبة تنفيذ الاتفاق / ودعاها إلى مباشَرةِ مهامِّها بشكلٍ عاجلٍ ومباشِر لإلزام إسرائيل بوقفِ انتهاكاتِها وانسحابِها من الأراضي اللبنانية التي تحتلُّها قبل أيِّ جُزءٍ آخر/./ وسؤالُ بري عن دور اللجنة مطروحٌ في كل اتجاه حيث  أنَّ اللجنةَ لم تكوِّنْ نفسَها بعد ولم تَعْقِدْ ايَّ اجتماعٍ لمعالجة الخروقات في حال حصولِها / وتتألفُ اللجنةُ الخُماسية من ضابطٍ اميركي واخَر َفرنسي اضافة الى ضباطٍ من الجانبِين اللبناني والاسرائيلي واليونيفيل. وسيصلُ الى لبنانَ وزيرُ الدفاع الفرنسي للبحث  في تطبيقِ قرار وقفِ اطلاق النار/ وبالنسبة الى اميركا فقد اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي اليوم مع الرئيسِ المشارِك لآليةِ تنفيذِ ومراقبةِ وقفِ الأعمال العِدائية الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز/ وتم البحثُ في مَهمةِ اللجنةِ الخُماسيةِ المكلفة مراقبةَ وقفِ اطلاقِ النار/ واكد رئيسُ الحكومة ضرورةَ الالتزامِ الكامل بوقف اطلاقِ النار ومنعِ الخروقات الامنية وانسحابِ العدوِّ الاسرائيلي من الاراضي اللبنانيةِ المحتلة. ومما يتقدم تبيَّنَ انَّ اللجنةَ لا تزال في طَوْرِ التأسيسِ واجتماعاتِ التعارف وقد سبَقَتها اسرائيل بسرعةِ الصاروخ وسَجَّلت حتى اليوم خروقاتٍ فات الستين ، اما زيارةُ الموفدِ الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت والتي أُعطيت عنواناً للاشراف على الالية وتطبيقِ وقف اطلاق النار فاتَّضَح أنها لم تكن سوى لرفعِ تقريرٍ دوري الى الرئيس ايمانويل ماكرون قبل وصولِه الى السعودية اليوم، وهي عادةٌ تقليديةٌ يجريها لودريان معَ كلِّ زيارةٍ للرئيس الفرنسي الى المنطقة / واعتمد لودريان سياسةَ خفضِ التصعيد في المِلف الرئاسي اذ اكتفى باجراء جولةِ استطلاعٍ من دون مقارَبةِ الاسماء . وفي مُهلة اطلاقِ النار على المرشحين التي حَدَّدها الرئيس نبيه بري والمستمرة حتى التاسعِ من الشهرِ المقبل فان هناك شخصياتٍ سترتفعُ اسهُمها واسماءً سوف يتم تفاديها فيما ستدخل الكتلُ النيابية والاحزابُ في عَصفٍ فكريٍّ رئاسي وتُجري مناوراتٍ على  تقاطعاتٍ جديدة.
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

02-12-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024
Play
2024-12-01
Play

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

2024-12-01

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2024
Play
2024-11-30
Play

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2024

2024-11-30

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024
Play
2024-11-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

2024-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024