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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2024

2024-12-08 | 13:11
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مقدمة النشرة المسائية 08-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2024

تأخر عن الرحيل اربعةَ عشر ربيعا , اعطته الدول الحليفة والبعيدة فرصا تشاركية مع المعارضة , ابتدعوا له حلولا في  استانة وفاوضوه في جنيف وبروكسل /  لكن بشار الاسد اختار انتخاب نفسه كل مرة رئيسا لا ينازعه احد/./ تغيّب الاسد عن الحكم للمرة الاولى بداعي الفرار .. وسقط حكم ٌعمّرَ في السلطة ثلاثا ً وخمسين سنة بقبضة سياسية حديدية /وفي ليلة لم يطلع لها نهار ..طار بشار/ وحتى الساعة لم تُعرف وجهةُ الرئيس الهارب وما اذا كانت روسيا هي المنقذ ام انها المصيدة , فكما غاب الرئيس .. غُيبت ايضا طائرتُه عن رادار المراقبة واختفى مدرج الهبوط /./ ويتضح تباعا دور موسكو في عزل الاسد الذي لم يأخذ بالمقترحات الروسية وعصى على الحكم ورفض التطبيع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومعالجة ازمات الشمال والنزوح /./ وبلحظة تمرد اقليمية دولية انتزعت تركيا السلطة من فم الاسد .. عاونتها روسيا وغضت الطرف ايران .. وقاد الجبهات رجل من تصنيع محلي باطراف دولية ../ وبكل تجرد  ازالت روسيا العلم السوري عن مبنى السفارة السورية في موسكو وبدأت اجتماعات تنسيقية في الفورسيزن دمشق لصنع اليوم التالي.. وابعد من كل هذه التركيبة العالمية فان الشعب السوري خلع عنه نظاما كان امةً واحدةً ذاتِ رسالةٍ خالدة مخلدة في السلطة .. اطبقت على الحريات والديمقراطيات وجعلت من السجون مكانا للموت البطىء / وليس هناك من لحظة اوسع َ فرحا من تلك التي خرجت اليوم لتتنفس حرية في سجون كانت تضم الاف المعتقلين .. وبعضُهم كان يتطلع الى الشمس دون ان يصدق انها حقيقةٌ ساطعة .
معتقلون فقدوا الامل بالحياة ومنهم من كان ينتظر فجرَ المشنقة , يقضون الان اليوم الاول من الحرية التي كانت مستحيلة .
ولم يجد الرئيس المُرحّل سوريا يأسف على رحيله , مواطنون فنانون .. نازحون .. واخرون لم يدلوا بموقفهم بعد .
وحتى الجيش السوري فان فيالقَه كادت تعلن النصر  برحيله ..وهو الجيش الذي لم يجد لزوما للقتال الى جانب سلطة مهزومة , ولم يتمتع بعقيدة ِخوضِ حربٍ دفاعا عن اسد ٍ سيهرب من غابته .
سوريا اليوم ..جديدة , بمعزل عن الجهة التي ستحكمها وايا كانت هذه الجهة فانها لن تعمّر نصف قرن في السلطة ..
 اما بالنسبة الى لبنان .. فالفرح بزوال السلطة السورية قد يساهم في حل ازمة النازحين السوريين الذين سيعودون هذه المرة مطمأنين الى نظامهم الجديد .
ولبنان , نال حصته من الاسد , من اول المعلم كمال جنبلاط .. الى انتداب حكم َ ونهر َ وعاونه في ذلك نظام امني لبناني سوري مشترك /
هو النظام الذي اعتقل رئيس مجلس الادارة تحسين الخياط في زمن وصاية ٍ شارك فيه لبنانون من مكونات سياسية واعلامية واجتماعية..
 والجديد .. توجه اليوم تحيةً الى روح شهيدها ومصورها علي شعبان .. الذي قضى برصاص جنود سوريين عند الحدود الشمالية , 
يا " علي " مَن مثلك 
يحق له من عليائه اخذ َ الانفاس العميقة..
فانت على صورة جديدٍ 
لم يساوم ايام الوصايات
ولم يجيّر هواءه للاهواء السياسية
وظل جديدا على سن ورمح 
وان دفع اثمانا في مسيرةٍ نتابعها مع الاحرار .
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2024

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