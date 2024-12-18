مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024



وَضَع وليد جنبلاط الحجرَ الأساس لانتخابِ جوزف عون رئيساً للجمهورية/ زعيمُ الجبل وراصِدُ الموازينِ السياسيةِ اختارَ قَصَّ شريطِ الافتتاح وتسهيلَ المرورِ العسكري من اليرزة الى بعبدا، وطَرح اسمَ عون الثاني في المَزاد الرئاسي كأولِ مُبادِرٍ الى التسمية/ ورَأَسَ جنبلاط اجتماعاً لكتلةِ نوابِ اللقاء الديمقراطي مُشرِفاً على البندِ الخامس في البيان، والذي شددت فيه الكتلةُ على ضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية في جلسة التاسع من كانونَ الثاني المقبل، معلِنةً تأييدَها انتخابَ قائدِ الجيش/ وجنبلاط القارئُ في الكّفِّ الدولي اختَصرَ ووَفَّر على الآخَرين حَيْرَتَهم وتَرَدُّدَهم/ فالنوابُ السُّنة يتَّجِهونَ الى تسميةِ عون.. ولا يُسَمُّون/ اجتماعُ بكفيا المعارِض يتجنبُ الأسماء// الثنائيُّ اخفقَ بتأمينِ حاصلٍ لفرنجية ولا يبادرُ الى ترشيحِ آخَر/ فرنجية سينسحبُ لكنه لن ينسحبَ الليلة/ القوات لا تزال على الترميزِ الرئاسي ويضعُ قائدُها الآمالَ على تغييراتِ المحيط علَّها "تُرْدِيهِ" رئيساً/ وتلتمسُ القواتُ التأجيلَ بعُذر تجميع الكَسرِ النيابي لصالح سمير جعجع، وهي لليوم تَتخذُ صفةَ المرجِعيةِ التي يزورُها كلُّ مارونيٍّ هَبَّتْ فيه مشاعرُ رئاسيةٌ مباغِتة/ لكنها وفي لقاءاتِها سَواءً المشتركة معَ المعارَضة او المنفردة لا تزال القواتُ في منطقةٍ رَمادية.. لم تسمِّ جعجع ولم تدعمْ قائدَ الجيش/ وقال بيانُ بكفيا الذي حَضرته القواتُ ونوابُ المعارَضة إننا نبحثُ الخِيارات وقائدَ الجيش أحدُها. واعاد البيانُ صورةَ الرسمِ التشبيهي للرئيس وفيها أنْ يَحترمَ تطبيقَ الدستور وانْ يَستعيدَ علاقاتِ لبنانَ العربيةَ والدولية ويحصُرَ السلاحَ بيد الدولة// هذا المسارُ الرئاسيُّ، المعلَنُ منه والمَخْفِيّ، يؤسِّسُ لجلسةٍ بدأت تتوضَّحُ فيها معالمُ الرئيس إلّا اذا تَمسكتِ القواتُ بتأجيلِها أياماً عدة كما طالب نوابُها وبينهم اليومَ بيار بوعاصي/ وهو اشار الى انَّ القواتِ اللبنانية لم تَحسِمْ امرَها بعدُ بشأن المشارَكة في جلسة التاسع من كانونَ الثاني غيرِ مكتَمِلةِ المواصفات بحَسَب تعبيرِه/ وبذلك يكونُ نوابُ القوات والثنائيِّ الشيعي والتيارِ الوطني لِلَّحظة خارجَ التوغلِ النيابي نحوِ قائدِ الجيش/ ولا يزال الثنائيُّ في مرحلةٍ تقفُ عند منتَصَفِ الطريق الى اليرزة.. ويعايِنُ معَ جبران باسيل الأسماءَ البديلة والتي لا يَحظى بعضُها بغِطاءٍ دولي/ وهذا الترددُ سيَدفعُ برئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى التريثِ الليلةَ في اعلانِ انسحابِه افساحاً في المجال امام التوافقِ معَ الثنائيِّ على المرشح البديل وإنْ كان فرنجية قد اصبح في منطقةٍ عسكريةٍ خالصة .. يرشِّحُ فيها جوزف عون رئيساً لاسبابٍ عدة .. اولُها الصداقةُ التي نَشأت بين الطرفين , واولُها المكررة انَّ قائدَ الجيش اسم يَنتزعُ جنون جبران. لكنَّ باسيل أَفرَغَ مساءً جنونَه على زعيم الجبل. وقالت مصادرُه للجديد مش جنبلاط يلي بيرشح عن المسيحين .. هيدا هنري حلو تاني