الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2025

2025-01-17 | 12:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2025

بدأ الحَفرُ في الباطن الحكومي تحت ظلالِ زيارتَينِ دوليتين: ايمانويل ماكرون وانطونيو غوتيريش/ وأعطى الرئيسُ الفرنسيُّ والأمينُ العامُّ للامم المتحدة دفعاً باتجاهين: تشكيلِ حكومةِ العهدِ الأولى ومعاينةِ تطبيقِ اتفاقِ وقفِ اطلاق النار/ وهي الأولويةُ التي قدَّمها الرئيسُ المكلف نواف سلام على ما عداها فسابَقَتْ اسماءَه الوَزاريةَ وانشغالاتِه في التأليف/ ومن بعبدا اعلن سلام انه طَلب الى غوتيريش الضغطَ لانسحاب اسرائيل الذي لا ينبغي أن يتأخرَ ساعةً واحدة عن موعِده لانه بذلك يهددُ استقرارَ البلد// وينطلقُ الرئيسُ المكلف من نِقاطٍ ساخنة قد تعيدُ لبنانَ الى نُقطةِ الصِّفر ما لم تَلتزمْ اسرائيل بموعِد السادسِ والعشرينَ من الجاري للانسحابِ من دونِ تلَكُّوء/ فإبقاؤها على مِساحاتٍ محتلة او الاحتفاظُ بأجزاءٍ تحت سيطرتِها وصولاً الى نِقاطٍ مختلفة بَدءاً من رأس الناقورة.. كلُّها ستُصَنَّفُ منطقةً محتلة ستولِّدُ "مُقاوَمَاتٍ" لبنانيةً وليس مقاومةً واحدة// سمع غوتيريش وماكرون تحذيراً لبنانياً من اللعِب الاسرائيلي بنيرانِ الاراضي الجنوبية بعد مُهلةِ الستين يوماً/ ولأنَّ اسرائيل تعرقِلُ ايضا مِلفَّ التنقيبِ عن النِفط جنوباً فقد طَلب الرئيس جوزاف عون من نظيرِه الفرنسي الايعازَ الى شركة توتال بالعودة لمواصلةِ عملياتِ التنقيب عن النِفط في البلوكات البحرية// وعلى يوم التنقيبِ والتحذير كان الرئيسُ المكلف يعملُ بخلافِ التيار المقطوع: اربعاً وعشرين على اربعٍ وعشرين في تشكيلِ الحكومة/ وهو نَقَّح اولاً سِمَتَها السياسيةَ باجتماعِه مع الرئيس نبيه بري قبل ان يزورَ بعبدا للتشاور في مُسَوَّدتِها مع رئيسِ الجمهورية/ وفي التصنيفِ الائتماني الحكومي قال سلام إنَّ الاجواءَ اكثرُ من ايجابية واعداً بتشكيلٍ سريع //. والسيولةُ في الايجابية ظَهرت في عين التينة  بشكلٍ واضح في خلال اجتماع بري -سلام //. صحيحٌ انَّ سيارةَ الرئيسِ المكلف تَعطلت وارتَفَعت حرارتُها بعد اللقاء/ لكنَّ الحرارةَ السياسية كانت اكثرَ من طبيعية ومحركاتِ التأليفِ دارتْ عجَلاتُها بسرعةٍ لافتة./ وفي تعليقٍ للجديد قال الرئيس نبيه بري : ان  المسارَ نحو الحل/ ووصف الرئيس سلام بالمتعاوِن/ وفُهم من كلام بري للجديد أنَّ الرئيسَ المكلف هو مَن سيتولَّى طرحَ الاسماءِ الوَزاريةِ على الثنائي وانَّ بري  لن يتدخلَ في التسمية وقال بري : عندما يُعرض علينا الاسم ، وفي حال كان كُفْءاً  نقبلُ به، واذا لم يكن كُفْءاً نرفضُه "ولو كان خيّي"،/ وعن لقائه  بالرئيسِ ماكرون قال رئيسُ المجلس  إنَّ النقاشَ عن الجنوب كان له الحيزُ الاكبر والرئيسُ الفرنسي يهتم بلبنان  ويتجه الى إقامة مؤتمرٍ دولي لدعمِه في إعادة الاعمار/ واهتمامُ ماكرون بلبنان ظَهرت معالمُه في الجميزة.. وهناك تمَشَّى بين الناس كواحدٍ من الناس , شرِبَ قهوتَهم وذاقَ طعامَهم واستمع الى عزيمتهم التي اعادوا فيها إعمارَ بيروتِهم في اربعِ سنواتٍ بعد التفجير.//
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

17-01-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025
Play
2025-01-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025

2025-01-16

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2025
Play
2025-01-15
Play

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2025

2025-01-15

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2025

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025