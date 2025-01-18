مقدمة النشرة المسائية 18-01-2025

سيَطلُعُ على غزةَ صباح.., وسيكونُ صباحاً من نور , فجَرُها سيُشرقُ فوق تفجيرِها , والحرياتُ ستَهزم المؤبَّدات. الثامنةَ والنِصف صباحا على توقيت القدس ستَرفعُ غزة آذانَ السلام , وتختمُ حربَ الاربعِمئةٍ وسبعينَ يوماً التي جَعلت من ارضها جثةً نائمة . ستستريحُ المجزرةُ المتَّبَعة من سَيَلانِ الدم , وستُفتح ابوابُ سجونٍ كانت مغلَقةً بأَحكامِ ما بعدَ العُمْر. دَقَّت ساعةُ اليومِ التالي , واستَعَدَّت حماس واسرائيل الى مرحلةٍ اولى من الصفْقة التي لا تزال تخضعُ لمكابرة بنيامين نتنياهو. فهو وحتى اللحظاتِ الاخيرة يُبدي " اللاءات" ويرفعُ الشروطَ ويعلنُ انَّ الصفقةَ لن تنفَّذَ/ ما لم تُسَلِّمْ حماس قائمةً باسماءِ الرهائنِ الاسرائيليين الذين ستفرِجُ عنهم، وسيُضطرُّ نتنياهو الى الاكتفاء بالتصريح لأنَّ التوقيتَ الاميركي لم يعدْ صالحاً للمناورة. وهو شخصياً استمع مباشَرةً الى تحذيرِ الرئيسِ الأميركي المنتخب دونالد ترامب في رسالةٍ عبر مبعوثِه ستيف ويتكوف / وبحَسَب صحيفة وول ستريت فقد أَبلغَ ويتكوف رئيسَ وزراء اسرائيل "كان الرئيسُ صديقاً عظيماً لإسرائيل، والآنَ حانَ الوقتُ لتبادُلِ الصداقة". ولا تعطي ابوابُ المعتَقلات فرحتَها لأحد ..وخلفَها يَنتظرُ مئاتُ المعتَقلين رجالاً ونساءً لحظةَ الحرية. سبعُمئةٍ وخمسةٌ وثلاثونَ أسيراً فلسطينياً سيتمُّ الإفراجُ عنهم في المرحلةِ الاولى /مقابلَ الإفراجِ عن ثلاثةٍ وثلاثين أسيراً وأسيرةً اسرائيليين محتجَزين لدى فصائلِ المقاومةِ الفلسطينية/ اما المراحلُ التالية فتقعُ على منطقةِ غموضٍ ولاسيما حِيالَ اسماءِ ابطالٍ من ذوي المؤبَّداتِ العالية وبينهم مروان وعبدالله البرغوتي وعميدُ الاسرى نائل البرغوثي واحمد سعدات/./ تَخضعُ هذه القيادات لاجراءاتِ المرحلتينِ الثانية والثالثة وترتبطُ باللوائحِ التي ستقدِّمُها حماس لناحية الافراج عَمَّا تبقَّى من رهائنَ اسرائيليين . واستغَلَّت اسرائيل يومَ ما قبلَ تطبيقِ الهُدنة لمراكمة المزيدِ من المجازرِ في قطاع غزة/ ما أدى إلى استشهادِ أكثرَ من مئةٍ وثلاثين شخصاً منذ الأربعاء. وسيَختبرُ الغَزِّيُّونَ ما يعانيه لبنان من خروقاتٍ اسرائيلية بعد وقف اطلاق النار/ وهو المِلفُّ الذي طُرح اليومَ مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش في يومِه الثاني في بيروت. واكد امامَه رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون ضرورةَ انسحابِ القواتِ الإسرائيلية من أراضينا المحتلة في الجنوب ضِمنَ المُهلة التي حدَّدها الاتفاق/

. ولفت الرئيس عون إلى أن استمرارَ الخروقاتِ الإسرائيلية البريةِ والجوية ولاسيما لجهة تفجيرِ المنازل وتدميرِ القرى الحدودية يناقضُ كلياً ما وردَ في اتفاق وقفِ اطلاقِ النار ويُعتبرُ استمراراً لانتهاك السيادةِ اللبنانية وإرادةِ المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني. وجال غوتيرش ايضا على الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، وقال إنه سيبذلُ كلَّ ما في وِسْعه لتأمين انسحابِ القواتِ الإسرائيلية من الجنوب ضمنَ المُهلةِ المحددة لذلك. واستَرَقَ غوتيرش المسؤولينَ اللبنانيين من قلب تشكيلةٍ حكومية بدأت بتكوينِ مواصفاتِها . وفي معلومات الجديد انَّ الرئيسَ المكلف نواف سلام عَقد اجتماعا ضمَّه والخليلَين ورئيسَ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ودام ثلاثَ ساعات

ووصفت مصادرالمجتمعين الاجواءبانه نقاش ايجابي

ويبدو ان التشكيلة تتجه الى حكومة من اربعة وعشرين وزيرا وتوقعت مصادر الجديد ان تنتهي تركيبتها قبل نهاية مهلة الستين يوما لاتفاق وقف اطلاق النار