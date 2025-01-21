الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025

2025-01-21 | 13:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025

في ذكرى اسبوعِ تكليفِ نواف سلام تأليفَ الحكومة أَنزلَ عليه السياسيونَ والكتلُ النيابيةُ افراداً وجَماعاتٍ/ لعنةَ التوزير وأَدخلوهُ دوَّامةَ التمثيل// تراكمتْ أَمام رجلِ العدل الاوراقُ السياسيةُ الواردة فحمَلَ اوراقَه الى رئيسِ الجمهورية الذي اقسم على انَّ عهدَه في الحكومة سيعتمدُ: تفضيلَ الكفاءةِ على الزبائنيةِ، والوطنيةِ على الفئوية، والفاعليةِ على البيروقراطية، والحزمِ على الهروبِ من المسؤولية، والشفافيةِ على الصَّفَقات// يحتكمُ سلام الى هذه المبادىءِ في خِطاب القَسم والتي لم يبتعدْ عنها في خِطاب التاليف عندما وَعد بقيامِ دولةٍ قادرةٍ وعادلة، ذاتِ إدارةٍ شفافةٍ وفاعلة، دولةٍ تقومُ على مبدأِ المواطَنة الجامعة ومفهومِ سيادة القانون/ لكنَّ العهدَ بجَناحَيه الرئاسيِّ والحكومي اختَبر أُولى المَراراتِ السياسية/ وتصدّعَ رأسُ الرئيسِ المكلف من التزاحمِ الحزبي على اربعٍ وعشرينَ حقيبة/ وفُتح التأليفُ على مشهدِ تحاصُصِ الحقائب وكأنَّ عهداً لم يتغيرْ في البلد وهو ما لم يرَ فيه سلام منطِقاً يُشبِهُهُ ولا يُشبِهُ النهجَ الذي أتى به رئيساً/ وفي ايام التأليف هَبَّت على سلام رياحُ الاحزابِ والسياسيين: اجتماعاتٌ مكثفة مع الثنائيِّ الشيعي, احتكارُ المالية لامل, الطاقة تُغزَلُ بين الثنائي المسيحي, الاتصالات تأهَّلت الى الوَزارات "السادة"،/ ولإخلاء المسؤوليات زار الرئيس سلام قصر بعبدا ووضعَ الرئيس عون في اجواءِ وصعوباتِ التأليف واستَبَقه رئيسُ الجمهورية بموقفٍ تمهيدي قائلا: كلُّ طائفةٍ تتضمنُ نُخبةً لمكوّناتِها الحقُّ بالتمثيل وأَمامَنا فرصٌ كبيرة علينا الاستفادةُ منها وذلك من خلال تضافُرِ المجتمع اللبناني وإنتاجِ حكومةٍ بأقربِ وقتٍ ممكن/ اعطى هذا الترسيمُ الوَزاري دفْعاً للرئيس سلام الذي تجرَّأ على كل المتطلِّبين وَزارياً وأَبلَغَهم بأنه "ليس ليبان بوست"، وقال سلام إنه متمسكٌ بالكفاءة والنزاهة وبحكومة نهوضٍ واصلاح على قدْرِ آمال اللبنانيين/ واضاف: أنا مِثلُكم جميعاً أريدُ تشكيلَها اليومَ قبل الغد وسأستمعُ إلى كلِّ الأطراف لكني ملتزمٌ بعدم المحاصصة تمسُّكاً بالشراكة الوطنية/ وقال إنه ملتزمٌ بالآليات الدستورية ولن يتنازلَ  عن ذلك/  اما عن حقيبة وزارةِ المال فاعتبر انها ليست حَكراً على طائفةٍ او ممنوعة عنها// وكلامُ الرئيس المكلف كان موجَّها الى كل المتحلِّقينَ حول التأليفِ من دون استثناء.وسَواءً  اَصدرتْ هذه الاحزابُ والتياراتُ السياسية بياناتِ نفيٍ بعدم التدخلِ ام  لم تُصدرْ فانها تتدخلُ شريكا مطالِبا وفاعلا وعلى كل المستويات ، ويُجري النوابُ عملياتِ"جمع تكسير "  للحصول على حاصلِ الوزارة
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

21-01-2025

مقدمة

النشرة

المسائية

21-01-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025