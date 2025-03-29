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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-03-2025

2025-03-29 | 14:19
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مقدمة النشرة المسائية 29-03-2025

تغلّب الهلالُ على سُحُبِ الربيع وغيومِ " فلولِ الشتاء "  فشَقَّ طريقَه الى شهر شَوَّال  / "طل القمر .. وِعِي العيد " وأَعلن شهرُ رمضانَ أُفولَه مغادِراً زمنَ الصوم وأَعطى الإذنَ بحلولِ عيدِ الفِطرِ السعيد.// لكنَّ العيدَ أُقتُطِعَ منه ساعةُ زمن ... ستونَ دقيقةً سيتمُّ دفعُها الى الأمام هذه الليلةَ دخولاً في التوقيت الصيفي لمدينة بيروت //. وبتأخيرِ الساعةِ لا شيءَ يتقدمُ سياسياً وامنياً على الخروقاتِ الاسرائيليةِ ومفاعيلِها /وعملاً بالتوقيت السياسيِّ الإسرائيلي، فإنَّ العدوَّ احتَسَبَ الدقائقَ بالأمس وضرَبَ الضاحيةَ الجنوبية على ساعة باريس، مزامِناً نارَ الضاحية معَ قِمةِ الرئيسين ايمانويل ماكرون وجوزاف عون، موجِّهاً بذلك رسائلَ متعددةَ الاتجاهات أبرزُها للرئيس الفرنسي الذي يناصِبُه بنيامين نتنياهو العِداء منذ ان وجَّهَ إليه عبارتَه الشهيرة  " عارٌ عليكَ " أنْ تدعُوَ الى وقفِ تزويدِ اسرائيلَ بالسلاح //. لم تنسَ تل ابيب عِداءَها لباريس/  ولا تريدُ إعطاءَ أوراقٍ رابحةٍ للسعودية العَصِيَّةِ على التطبيع قبل قيامِ حلِّ الدولتين //. وتراكَمَ العِداءُ  لفرنسا بالامس عندما رَفض ماكرون تحميلَ حزبِ الله مسؤوليةَ اطلاقِ الصواريخ من الجنوب اللبناني الى كريات شمونة //.وتنقيباً عن مُطلِقي الصواريخ أَعلن قائدُ الجيش رودولف هيكل اليومَ أنَّ الجيشَ يُجري التحقيقاتِ اللازمة لكشف الفاعلين، وقد أَوقفَ عددًا من المشتبَهِ فيهم قيدَ التحقيق، معتبراً  أن عملياتِ إطلاقِ الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة تخدمُ العدو//. هيكل اكد ان الجيشَ   يبذلُ جهودًا جبّارة لتنفيذ مَهماتِه في الجنوب، وقال: نحن ملتزمونَ تنفيذَ القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار من دون أيِّ تباطؤٍ./  أضاف العماد هيكل خلال تفقُّدِه الحدودَ الجنوبية أنَّ العائقَ  الوحيدَ أمام استكمال انتشارِ الجيش نهائيًّا وتثبيتِ وقف إطلاق النار هو وجودُ العدو الإسرائيلي في النِقاطِ والمواقعِ المحتلة داخلَ الأراضي اللبنانية، فضلًا عن اعتداءاتِه المتكررة على لبنان وخروقاتِه للسيادة الوطنية، وسعيِه للبحث عن ذرائعَ من أجل توسيع أعمالِه العِدائية ضد وطنِنا".// وهذه الذرائعُ سيفكِّكُها الجيشُ بمداهماتِه جنوباً وبقاعاً، لكنه وحتى تاريخِه فإنَّ اسرائيل حَصَّلت ربحَها من الصواريخ مكتومةِ القيدِ العسكري والسياسي . غيرَ انَّ السلطاتِ اللبنانيةَ والعسكرية تحديداً تعتزمُ سحبَ مطلِقي الصواريخ من تحت سابع ارض . والشيءُ بالمسلسل يُذكر في دراما كسرت الأرض، وتتابعونَ حَلَقاتِها الاخيرةَ اليومَ وغداً على الجديد .  تحت سابع ارض يرتفعُ  بأرقامِ المُشاهَدات الى فوق سابع سما ويَحِلُّ أَوَّلَ في لبنانَ والعالم  العربي / ثنائية عمر أبو سعده وسامر البرقاوي / نجومية تيم حسن  / تضافَرَتْ كلُّها في انتاجٍ كسب الرّهان لشركة الصباح 
مقدمة النشرة المسائية 29-03-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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29-03-2025

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مقدمة النشرة المسائية 28-03-2025

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