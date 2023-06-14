الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

في السعودية .. عملية عاجلة تنقذ حاجاً إيرانياً من العمى واستعادة بصره !

2023-06-14 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في السعودية .. عملية عاجلة تنقذ حاجاً إيرانياً من العمى واستعادة بصره !
في السعودية .. عملية عاجلة تنقذ حاجاً إيرانياً من العمى واستعادة بصره !

 تمكن فريق طبي من مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بعد توفيق الله من إنقاذ حاج إيراني في العقد الرابع من العمر قدم هذا العام لأداء مناسك الحج من إصابته بالعمى عقب معاناته من انفصال حاد وكامل بالشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى علاوة على وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية والعنابية للعين.
 وتم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبي حيث تمت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية بإستخدام زيت السيليكون الذي سيمكن المريض بعد إرادة الله من إستعادة البصر بعد انفصال الشبكية، وتكللت العملية بالنجاح مستغرقة ساعتين ونصف، كما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية وتماثل للشفاء.
 وأوضح مركز صحة العين بالمدينة الطبية أن "هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل دائم ولله الحمد بفضل مايتميز به المركز من خبرات طبية متميزة وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء ، ولكن ما يميز هذه الحالة مصاحبة الانفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين مما يعقد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة".
مقالات ذات صلة
في السعودية .. عملية عاجلة تنقذ حاجاً إيرانياً من العمى واستعادة بصره !

فن و منوعات

منوعات

السعودية

عملية

عاجلة

حاجاً

إيرانياً

العمى

واستعادة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدجاجة قبل أم البيضة؟ .. وأخيراً علماء يجيبون عن السؤال المحير !
توقيف عريس ليلة زفافه.. وتبرير "غريب" لفعلته!

اقرأ ايضا في منوعات

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض
10:41

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

10:41

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟
09:23

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟

نفى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، محمد رجائي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور يظهر فيها أسد هزيل مريض، تزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

09:23

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟

نفى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، محمد رجائي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور يظهر فيها أسد هزيل مريض، تزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟
Play
09:09

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟

بينما يحتفل سكان كولومبيا بـ "معجزة الأدغال"، يستمر البحث عن كلب "بطل" يُنسب إليه المساعدة في تحديد مكان الأطفال الأربعة، الذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

09:09

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟

بينما يحتفل سكان كولومبيا بـ "معجزة الأدغال"، يستمر البحث عن كلب "بطل" يُنسب إليه المساعدة في تحديد مكان الأطفال الأربعة، الذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023