أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !

قال محمد عمارة، خال محمد عادل، المدان بقتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام، الأربعاء، لن يُدفن في مدافن العائلة.

وكشف محمد عمارة في تصريحات صحفية أن محمد عادل سيدفن في "مقابر الصدقة" بالمحلة الكبرى، لافتاً إلى أن عائلته لن تحضر مراسم الدفن، باستثناء اثنين فقط من أخواله.

وأشار إلى أن الجثمان غادر مدينة المنصورة في الرابعة عصر الأربعاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجي في المحلة فور وصوله.

ونفذت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سجن جمصة المشدد في محافظة الدقهلية شهد تنفيذ حكم الإعدام بعد رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة النقض طعن محمد عادل على حكم إعدامه بتهمة قتل نيرة أشرف وقررت تأييد حكم الإعدام.

وهزت جريمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف الشارع المصري ولا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الطريقة الوحشية التي نفذ بها المتهم جريمته.

ووقعت الجريمة في 20 يونيو/حزيران من العام الماضي، حين تتبع المتهم محمد عادل زميلته نيرة وتربص بها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة ونحر رقبتها في الشارع.

وفي 22 يونيو/حزيران، أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وفي واحد من أسرع الأحكام القضائية في مصر، قضت محكمة الجنايات في 28 يونيو/حزيران بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، ونطق بالحكم في 6 يوليو/تموز.