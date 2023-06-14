الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !

2023-06-14 | 15:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرة محمد عادل &quot;قاتل نيرة أشرف&quot; تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !
أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !

قال محمد عمارة، خال محمد عادل، المدان بقتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته الذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام، الأربعاء، لن يُدفن في مدافن العائلة.
وكشف محمد عمارة في تصريحات صحفية أن محمد عادل سيدفن في "مقابر الصدقة" بالمحلة الكبرى، لافتاً إلى أن عائلته لن تحضر مراسم الدفن، باستثناء اثنين فقط من أخواله.
وأشار إلى أن الجثمان غادر مدينة المنصورة في الرابعة عصر الأربعاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد البرجي في المحلة فور وصوله.
ونفذت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة شمال البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سجن جمصة المشدد في محافظة الدقهلية شهد تنفيذ حكم الإعدام بعد رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم.
وفي 9 فبراير/شباط الماضي، رفضت محكمة النقض طعن محمد عادل على حكم إعدامه بتهمة قتل نيرة أشرف وقررت تأييد حكم الإعدام.
وهزت جريمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف الشارع المصري ولا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الطريقة الوحشية التي نفذ بها المتهم جريمته.
ووقعت الجريمة في 20 يونيو/حزيران من العام الماضي، حين تتبع المتهم محمد عادل زميلته نيرة وتربص بها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة ونحر رقبتها في الشارع.
وفي 22 يونيو/حزيران، أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.
وفي واحد من أسرع الأحكام القضائية في مصر، قضت محكمة الجنايات في 28 يونيو/حزيران بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، ونطق بالحكم في 6 يوليو/تموز.
مقالات ذات صلة
أسرة محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" تكشف عن مفاجأة بشأن دفنه !

فن و منوعات

منوعات

"قاتل

أشرف"

مفاجأة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدجاجة قبل أم البيضة؟ .. وأخيراً علماء يجيبون عن السؤال المحير !
توقيف عريس ليلة زفافه.. وتبرير "غريب" لفعلته!

اقرأ ايضا في منوعات

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض
10:41

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

10:41

تسعة قتلى وجريحان في نزاع على قطعة أرض

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟
09:23

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟

نفى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، محمد رجائي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور يظهر فيها أسد هزيل مريض، تزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

09:23

ما حقيقة صورة "الأسد المريض" في مصر؟

نفى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، محمد رجائي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور يظهر فيها أسد هزيل مريض، تزعم أنها في حديقة الحيوان بالإسكندرية.

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟
Play
09:09

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟

بينما يحتفل سكان كولومبيا بـ "معجزة الأدغال"، يستمر البحث عن كلب "بطل" يُنسب إليه المساعدة في تحديد مكان الأطفال الأربعة، الذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

09:09

ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟

بينما يحتفل سكان كولومبيا بـ "معجزة الأدغال"، يستمر البحث عن كلب "بطل" يُنسب إليه المساعدة في تحديد مكان الأطفال الأربعة، الذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023