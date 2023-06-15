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منوعات

شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

2023-06-15 | 16:13
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شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس
شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار بين عدد من الامهات وهن يحملن اطفالهن.

وقد لفت ناشطون على مواقع التواصل ومواقع اخبارية الى ان الحادثة وقعت في احدى المدارس في شمال لبنان .

 
 
 
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شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

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