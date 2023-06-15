شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

قامت ناشطتان بيئيتان بإلقاء طلاء على لوحة الفنان الفرنسي كلود مونيه في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل أن تلصقا يديهما بها، لكن اللوحة لم تتعرض لأي ضرر، على ما أعلن مدير متحف أورسي الفرنسي الذي يضم هذا العمل الفني.