شد للشعر وتبادل اللكمات.. بالفيديو - معركة بين عدد من الأمهات داخل احدى المدارس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار بين عدد من الامهات وهن يحملن اطفالهن.
وقد لفت ناشطون على مواقع التواصل ومواقع اخبارية الى ان الحادثة وقعت في احدى المدارس في شمال لبنان .
تبادلن اللكمات وشد الشعر أمام أطفالهن.. فيديو صادم لشجار بين العديد من الأمهات في فاعلية بإحدى مدارس لبنان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/nQddFIP9gZ
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 15, 2023
تبادلن اللكمات وشد الشعر أمام أطفالهن.. فيديو صادم لشجار بين العديد من الأمهات في فاعلية بإحدى مدارس لبنان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/nQddFIP9gZ
إشكال بمدرسة البداوي #طرابلس
حلّ بطريقة تربوية حضارية😂 pic.twitter.com/Ak7ukrWsYo
— البجاني (@kahale_tayyar) June 15, 2023
إشكال بمدرسة البداوي #طرابلس
حلّ بطريقة تربوية حضارية😂 pic.twitter.com/Ak7ukrWsYo
قامت ناشطتان بيئيتان بإلقاء طلاء على لوحة الفنان الفرنسي كلود مونيه في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل أن تلصقا يديهما بها، لكن اللوحة لم تتعرض لأي ضرر، على ما أعلن مدير متحف أورسي الفرنسي الذي يضم هذا العمل الفني.
تمكن طيار بطريقته من الحفاظ على هدوئه بعد أن حطم طائر هائل الزجاج الأمامي في قمرة القيادة في الإكوادور تاركًا إياه ملطخًا بالدماء.