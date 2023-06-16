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شاهد.. طائر ضخم يصدم طائرة ويترك قائدها مغطى بالدماء

2023-06-16 | 03:38
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شاهد.. طائر ضخم يصدم طائرة ويترك قائدها مغطى بالدماء
شاهد.. طائر ضخم يصدم طائرة ويترك قائدها مغطى بالدماء

تمكن طيار بطريقته من الحفاظ على هدوئه بعد أن حطم طائر هائل الزجاج الأمامي في قمرة القيادة في الإكوادور تاركًا إياه ملطخًا بالدماء.

وانتشر مقطع الفيديو للطيار أرييل فالينتي على نطاق واسع بعد أن سجل الحادث المروع في فينيس بمقاطعة لوس ريوس.

وتُظهر اللقطات بقايا الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق الطيار الملطخ بالدماء في جميع أنحاء وجهه وبزيه العسكري بينما يواصل توجيه الطائرة وهو يبدو غير منزعج.

ولحسن حظه، أكمل الطيار تمارينه ولم يصب بأذى، وحافظت الطائرة على توازنها طوال الوقت.

ولم يعرف نوع الطائر، لكن البعض تكهن بأنه كان من نوع كوندور الأنديز الذي يبلغ طول جناحيه 10 أقدام.
 
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