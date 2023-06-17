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منوعات

تلقى رسالة من والده بعد وفاته .. عبر زجاجة عائمة

2023-06-17 | 07:38
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تلقى رسالة من والده بعد وفاته .. عبر زجاجة عائمة
تلقى رسالة من والده بعد وفاته .. عبر زجاجة عائمة


اشارت وكالة "سكاي نيوز" الى ان امرأة اكتشفت كندية كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من كوخها رسالة في زجاجة ألقاها في البحر رجل من مقاطعة نيوفاوندلاند قبل 34 عاما.
وقالت ترودي شاتلر إنها كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من منزلها الريفي في كيبيك عندما وجدت زجاجة على الصخور تحتوي على ملاحظة مؤرخة في 29 مايو 1989.
وقالت شاتلر: "لقد كنت متحمسة للغاية، بعض الماء قد تسرب إلى الزجاجة، لذلك تضررت الملاحظة المكتوبة على ظهر علبة سجائر بداخلها".
المفاجأة كانت أن أحد المتابعين كان ابن الرجل ويدعى ريك هاملين، الذي قال: "عرفت الكتابة وقلت، هذا هو أبي".

قال هاملين إن والده، جيلبرت، كان معروفًا بإطلاق الرسائل مكتوبة دائما على ظهر علب السجائر في زجاجات أثناء الصيد.

وتوفي جيلبرت هاملين قبل عامين عن عمر يناهز 72 عاما.

قال هاملين إن زجاجة شاتلر هي أول زجاجة يتم العثور عليها على الإطلاق.

وسترسل شاتلر الزجاجة إلى هاملين الذي خطط لوضعها في قبر والده.
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