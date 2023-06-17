الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

قتلت طفلها وأكلت لحمه.. هذا ما حصل في مصر!

2023-06-17 | 09:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قتلت طفلها وأكلت لحمه.. هذا ما حصل في مصر!
قتلت طفلها وأكلت لحمه.. هذا ما حصل في مصر!



كشفت امرأة مصرية اتهمت بقتل طفلها وطهي جثته وأكلها، خلال جلسة محاكمتها السبت في محكمة جنايات الزقازيق عن السبب الذي دفعها لارتكاب تلك الجريمة البشعة التي هزت الشارع المصري.
وقالت المتهمة خلال الجلسة، إنها "تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها".
وأضافت أنها أقدمت على فعلتها لتفك السحر عنها، حيث ذهبت لأحد الشيوخ بعد إحساسها بأعراض غريبة وقال لها أن أحدا استهدفها بالسحر.
وأحيلت المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها، وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه.
وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها.
وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية. 
 
مقالات ذات صلة
قتلت طفلها وأكلت لحمه.. هذا ما حصل في مصر!

فن و منوعات

منوعات

طفلها

وأكلت

لحمه..

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأفلام أمست واقعاً.. إيلون ماسك يكشف موعد "أول حالة" لزرع رقائق إلكترونية في دماغ بشري!
عطل يطرأ على تطبيقات "ميتا": لا رسائل صوتية ولا مقاطع مصورة!

اقرأ ايضا في منوعات

كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟
Play
13:35

كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟

ينهمك علماء متخصصون في أستراليا في قراءة وتحليل رسائل وإشارات وردت إليهم من الفضاء الخارجي، ويقولون إنهم يعتقدون أنها ربما تكون رسائل بعثت بها كائنات فضائية تعيش على كواكب أخرى وتحاول التواصل مع البشر.

13:35

كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟

ينهمك علماء متخصصون في أستراليا في قراءة وتحليل رسائل وإشارات وردت إليهم من الفضاء الخارجي، ويقولون إنهم يعتقدون أنها ربما تكون رسائل بعثت بها كائنات فضائية تعيش على كواكب أخرى وتحاول التواصل مع البشر.

"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته
Play
13:18

"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته


اكتشفت امرأة كندية كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من كوخها رسالة في زجاجة ألقاها في البحر رجل من مقاطعة نيوفاوندلاند قبل 34 عاما.

13:18

"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته


اكتشفت امرأة كندية كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من كوخها رسالة في زجاجة ألقاها في البحر رجل من مقاطعة نيوفاوندلاند قبل 34 عاما.

أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد
Play
12:49

أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد

شاب من الجزائر أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة.

12:49

أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد

شاب من الجزائر أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023