أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد

شاب من الجزائر أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة.



بالرغم من كل الجدل الذي أثارته أوساط الرأي العام، فإنّ تجربة زواج الشاب الجزائري رشيد السكيكدي، كما يُطلق عليه، بفتاتين في يوم واحد، تحولت إلى مصدر إلهام لشباب آخرين في سنه، خصوصا أنّ حفل زفافه قد صاحبه ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وللوهلة الأولى ظن كثيرون أنّ القصة خيالية في تفاصيلها، لكونها غريبة عن المجتمع الجزائري، الذي لم يشهد حالات مماثلة لها، قبل أن تثبت حقيقتها.



ولاقت تجربة الزواج التي خاضها رشيد صدى لدى الجزائريين، ما دفع أحد الشباب لتكرارها بسيناريو لا يختلف عن سابقه، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لشاب من عنابة شرق الجزائر، أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة.



وأثارت التجربة الثانية التي خاضها الشاب اقتداء بما فعله رشيد السكيكدي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا لتداول خبر زواجه عبر فيديوهات توثّق الحدث.





ونشر رشيد وهو نفسه الشاب الجزائري الذي تزوج من امرأتين وأثار حالة من الجدل في الوطن العربي، في العام الماضي، على صفحته قائلا: "الحمد لله الذي جعلنا قدوة حسنة.. ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري.. ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج ويوفق المتزوجين في الحفاظ والاهتمام بالزوجة الواحدة، وألف مبروك وتحية لكل معدد كذلك".



وأضاف: "دعونا من التعليقات السلبية من يستطيع التعدد مرحبا، ومن يملك زوجة واحدة يهتم بها، ومن تملك زوجا عليها أن تهتم به. قد تكون زوجة واحدة وهي بمقدار ألف زوجة".