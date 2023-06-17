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"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته

2023-06-17 | 13:18
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&quot;صدفة الزجاجة&quot;.. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته
"صدفة الزجاجة".. تلقى رسالة من والده الصياد بعد وفاته


اكتشفت امرأة كندية كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من كوخها رسالة في زجاجة ألقاها في البحر رجل من مقاطعة نيوفاوندلاند قبل 34 عاما.

 
وأكدت ترودي شاتلر إنها كانت تمشي على الشاطئ بالقرب من منزلها الريفي في كيبيك عندما وجدت زجاجة على الصخور تحتوي على ملاحظة مؤرخة في 29 مايو 1989.

وقالت شاتلر: "لقد كنت متحمسة للغاية، بعض الماء قد تسرب إلى الزجاجة، لذلك تضررت الملاحظة المكتوبة على ظهر علبة سجائر بداخلها".

ونشرت صورا لاكتشافها على "فيسبوك"، حيث تمت مشاركتها ما يقرب من 200 مرة.

المفاجأة كانت أن أحد المتابعين كان ابن الرجل ويدعى ريك هاملين، الذي قال: "عرفت الكتابة وقلت، هذا هو أبي".

وقال هاملين إن والده، جيلبرت، كان معروفًا بإطلاق الرسائل مكتوبة دائما على ظهر علب السجائر في زجاجات أثناء الصيد.

وتوفي جيلبرت هاملين قبل عامين عن عمر يناهز 72 عاما.

ولفت إلى أن زجاجة شاتلر هي أول زجاجة يتم العثور عليها على الإطلاق، كما سترسل شاتلر الزجاجة إلى هاملين الذي خطط لوضعها في قبر والده.
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