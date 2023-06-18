الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

وفاة فتاة صينية بتحدي "إنقاص الوزن" أمام الملايين على مواقع التواصل !

2023-06-18 | 06:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفاة فتاة صينية بتحدي &quot;إنقاص الوزن&quot; أمام الملايين على مواقع التواصل !
وفاة فتاة صينية بتحدي "إنقاص الوزن" أمام الملايين على مواقع التواصل !

أصبحت بعض تحديات الجمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم أكثر خطورة في الوقت الحالي.
يتم الترويج لعادات غذائية غير صحية لفقدان الوزن بسرعة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الموت.
مؤخراً، توفيت إحدى المؤثرات في الصين أثناء حضورها معسكراً مكثفاً لفقدان الوزن، وهذا الحدث أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
كانت الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً تقوم بتوثيق رحلتها لفقدان الوزن على شبكة Douyin الصينية، بهدف تشجيع متابعيها على القتال ضد السمنة.
كانت الفتاة تحاول فقدان أكثر من نصف وزنها الذي يبلغ 156 كغم، لكنها توفيت فجأة في المعسكر.
تشير المعلومات إلى أن الراحلة انضمت إلى العديد من معسكرات إنقاص الوزن في مدن مختلفة، حيث فقدت أكثر من 27 كيلوغراماً في الشهرين السابقين على وفاتها.
هذا الحادث دفع وسائل الإعلام الحكومية في الصين للتحذير من مخاطر السلامة في معسكرات إنقاص الوزن، ودفع أيضاً لتكثيف الرقابة على المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلقت عائلة المؤثرة تعويضاً من المعسكر، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً للتأكد من براءة المعسكر أو تورطه في الحادث.
مقالات ذات صلة
وفاة فتاة صينية بتحدي "إنقاص الوزن" أمام الملايين على مواقع التواصل !

فن و منوعات

منوعات

صينية

بتحدي

"إنقاص

الوزن"

الملايين

مواقع

التواصل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !
بالفيديو- مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو

اقرأ ايضا في منوعات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023