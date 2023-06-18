وفاة فتاة صينية بتحدي "إنقاص الوزن" أمام الملايين على مواقع التواصل !

أصبحت بعض تحديات الجمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم أكثر خطورة في الوقت الحالي.

يتم الترويج لعادات غذائية غير صحية لفقدان الوزن بسرعة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الموت.

مؤخراً، توفيت إحدى المؤثرات في الصين أثناء حضورها معسكراً مكثفاً لفقدان الوزن، وهذا الحدث أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

كانت الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً تقوم بتوثيق رحلتها لفقدان الوزن على شبكة Douyin الصينية، بهدف تشجيع متابعيها على القتال ضد السمنة.

كانت الفتاة تحاول فقدان أكثر من نصف وزنها الذي يبلغ 156 كغم، لكنها توفيت فجأة في المعسكر.

تشير المعلومات إلى أن الراحلة انضمت إلى العديد من معسكرات إنقاص الوزن في مدن مختلفة، حيث فقدت أكثر من 27 كيلوغراماً في الشهرين السابقين على وفاتها.

هذا الحادث دفع وسائل الإعلام الحكومية في الصين للتحذير من مخاطر السلامة في معسكرات إنقاص الوزن، ودفع أيضاً لتكثيف الرقابة على المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقت عائلة المؤثرة تعويضاً من المعسكر، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً للتأكد من براءة المعسكر أو تورطه في الحادث.