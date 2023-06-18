الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !

2023-06-18 | 06:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة &quot;العائدة من الموت&quot; !
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !

لم تمر أيام قليلة على استيقاظ امرأة مسنة داخل نعشها أثناء تشييع جثمانها حتى أعلن وفاتها بشكل رسمي داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات.
وقالت وزارة الصحة الإكوادورية، في بيان رسمي، إن بيلا مونتويا (76 عاما) توفيت بعد قضائها 7 أيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات التي نقلت إليها بعد استيقاظها داخل النعش أثناء تشييعها.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وزارة الصحة الإكوادورية قولها: "مونتويا توفيت بسبب سكتة دماغية بعد أن ظلت تحت المراقبة الدائمة في العناية المركزة".
ولم يتطرق البيان إلى أي معلومات إضافية بشأن المتوفية، أو التحقيق الطبي الذي بدأ بعد اكتشاف أنها لم تمت واستيقظت من غيبوبتها.
قبل أيام، صدم حضور أشخاص كانوا في مراسم جنائزية عندما سمعوا امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش الذي ترقد فيه غداة إعلان وفاتها.
وقال ابنها خيلبرت بالبران، نجل السيدة التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "عائدة من الموت"، إن والدته كانت تضرب بيدها اليسرى جوانب النعش ويدها ترتعش.
وأضاف: "كان هناك نحو 20 منا حول التابوت، وبعد 5 ساعات في النعش بدأ التابوت في إصدار أصوات. كانت أمي ملفوفة في ملاءات وتضرب التابوت، وعندما اقتربنا رأينا أنها كانت تتنفس بشدة".
ونقلت المسنة إلى أحد المستشفيات، إذ قال بالبيران في تصريحات نقلتها صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية: "أمي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وقلبها مستقر، وضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه".
وأُعلنت وفاة مونتويا الجمعة 9 يونيو/حزيران في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد
وبحسب وزارة الصحة في الإكوادور، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و"عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها".
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تكليف لجنة فنية بـ"تحليل هذه الحالة بعمق، وإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية" عن شهادة الوفاة الخاطئة.
مقالات ذات صلة
بعد أيام من استيقاظها داخل النعش .. وفاة السيدة "العائدة من الموت" !

فن و منوعات

منوعات

استيقاظها

النعش

السيدة

"العائدة

الموت"

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو ـ بوتين يُسكت مسؤولة بسبب حديثها خلال عزف النشيد الوطني الروسي !
وفاة فتاة صينية بتحدي "إنقاص الوزن" أمام الملايين على مواقع التواصل !

اقرأ ايضا في منوعات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023