التقطت عدسات التصوير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينبه عضوة مجلس إدارة شركة "غازبروم" بعد أن تحدثت خلال عزف السلام الوطني الروسي أثناء مراسم رفع الأعلام.

وخلال وجوده في مياه خليج فنلندا، على متن يخت لمتابعة مراسم رفع الأعلام، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، التقطت الكاميرات بوتين وهو يقف إلى جانب نائبة مدير الشؤون القانونية في الشركة إيلينا يوكينا، التي بدأت بالحديث عندما كان النشيد الوطني يعزف، فطلب منها بوتين الصمت.

وانتشر المقطع بشكل واسع على الإنترنت.

Vladimir #Putin reminds his talkative host not to speak during the #Russian National Anthem pic.twitter.com/5t3lGhcA9Y